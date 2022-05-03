Çin'in Guangxi Bölgesindeki Bir Köyde Yaşayan Kadınların Uzun ve Parlak Saçlarının Sırrını Öğrenin - Son Dakika
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Çin'in Guangxi Bölgesindeki Bir Köyde Yaşayan Kadınların Uzun ve Parlak Saçlarının Sırrını Öğrenin

03.05.2022 10:52
Çin'in Guangxi Bölgesindeki Bir Köyde Yaşayan Kadınların Uzun ve Parlak Saçlarının Sırrını Öğrenin

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Rongshui'ye bağlı Wuying Miao Köyü'nde bir saç yıkama festivali gerçekleştirildi.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Rongshui'ye bağlı Wuying Miao Köyü'nde bir saç yıkama festivali gerçekleştirildi.

Buralı kadınlar, geleneksel olarak saçlarını uzatıyor.

Saçlarını yıkamak için de fermente pirinç suyu (pirinçlerin yıkandığı su) kullanıyorlar.

Bu doğal şampuan saçlarını sağlıklı, yumuşak ve parlak yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pirinç, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Guangxi Bölgesindeki Bir Köyde Yaşayan Kadınların Uzun ve Parlak Saçlarının Sırrını Öğrenin - Son Dakika


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