Çin'in Guangxi Bölgesindeki Bir Köyde Yaşayan Kadınların Uzun ve Parlak Saçlarının Sırrını Öğrenin - Son Dakika

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Rongshui'ye bağlı Wuying Miao Köyü'nde bir saç yıkama festivali gerçekleştirildi.

Buralı kadınlar, geleneksel olarak saçlarını uzatıyor.

Saçlarını yıkamak için de fermente pirinç suyu (pirinçlerin yıkandığı su) kullanıyorlar.

Bu doğal şampuan saçlarını sağlıklı, yumuşak ve parlak yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor