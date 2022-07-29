Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Guigang şehrinde bir araç, yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Kaza nedeniyle aracın kapılarının açılmaması üzerine çevredeki vatandaşlar camı kırarak içerideki yolcuları kurtarmaya çalıştı. Ancak aracın bir anda alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazada 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çin'de korkuluklara çarpan araç alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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