Çin'de korkuluklara çarpan araç alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Çin'de korkuluklara çarpan araç alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı

29.07.2022 18:58

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir aracın yol kenarındaki korkuluklara çarparak alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir aracın yol kenarındaki korkuluklara çarparak alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Guigang şehrinde bir araç, yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Kaza nedeniyle aracın kapılarının açılmaması üzerine çevredeki vatandaşlar camı kırarak içerideki yolcuları kurtarmaya çalıştı. Ancak aracın bir anda alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazada 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çevredeki vatandaşların aracın camını kırarak içerideki yolcuları kurtarmaya çalıştığı ve daha sonra aracın alev aldığı görüldü. - GUANXİ

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de korkuluklara çarpan araç alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de korkuluklara çarpan araç alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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