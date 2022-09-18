Çin'de kaza yapan otobüsün karantinadaki yolcuları taşıdığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de kaza yapan otobüsün karantinadaki yolcuları taşıdığı ortaya çıktı

18.09.2022 21:05
Çin'de kaza yapan otobüsün karantinadaki yolcuları taşıdığı ortaya çıktı

Çin'in Guicou eyaletinde 27 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasındaki yolcuların, zorunlu karantina için başka şehre sevk edilen vatandaşlar olduğu ortaya çıktı.

Çin'in Guicou eyaletinde 27 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasındaki yolcuların, zorunlu karantina için başka şehre sevk edilen vatandaşlar olduğu ortaya çıktı.

Eyalet yönetiminin resmi yayın organı "Guicou Günlüğü" gazetesi, otobüsün Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınan kişileri taşıdığını bildirdi.

47 kişiyi taşıyan otobüs, sabah saatlerinde Guiyang şehri yakınındaki otoyolda devrilmiş, kazada 27 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralanmıştı.

Polis, kazanın ardından yaptığı açıklamada kazanın sebebine ve yolcuların kimliğine dair detaylara yer vermemişti.

Olayın ardından internette ve sosyal medyadaki paylaşımlarda, otobüstekilerin, yaşadıkları bölgede Kovid-19 vakaları tespit edildiği için toplu olarak karantinaya alınan ve izolasyon için başka şehre sevk edilen vatandaşlar olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

İnternette dolaşan fotoğraflarda, kaza öncesinde sürücünün ve otobüsteki yolcuların koruyucu hazmat tulumları, göz siperlikleri ve eldivenler giydiği görüldü.

"Kovid öldürmedi, karantina yolunda öldüler"

Sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki kullanıcılar, kazaya ilişkin paylaşımlarında, Kovid-19'da karşı uygulanan aşırı sıkı tedbirlerin ve kısıtlamaların yol açtığı sonuçlara dair eleştirilerini dile getirdi.

Bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda, "Hükümet halka ne söyleyecek? Bu insanları Kovid öldürmedi, karantina yolunda öldüler." ifadelerini kullandı.

Diğer bir kullanıcı, "Bu, bilim dışı Kovid kontrol tedbirlerinin sebep olduğu en büyük trajedi." yorumunu yaptı.

Paylaşımlar çok geçmeden resmi makamlar tarafından sansürlendi.

Guicou Komünist Parti Sekreteri Şen Yiçin ve Vali Li Bingcun, olayla ilgi soruşturma için bir heyeti görevlendirirken, sorumluların cezalandırılması talimatını verdi.

Eyaletin merkezi 6 milyon nüfuslu Guiyang şehrinde, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu ayın başında kapanmaya gidilmişti.

Sağlık yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, şehirdeki karantina tesisi kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle şu ana kadar 7 bin 396 kişinin şehir dışındaki merkezlere gönderildiğini, ilerleyen günlerde 2 bin 900 kişini daha sevk edileceğini bildirmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, eyalette Kovid-19 salgınının başından bu yana virüs nedeniyle yalnızca 2 kişi hayatını kaybetti.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaş zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor.

Strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

YORUMLAR
500
Video: Mega Altyapı Projesi Büyük Körfez Bölgesi'nde Ticareti Kolaylaştırıyor Video: Mega Altyapı Projesi Büyük Körfez Bölgesi'nde Ticareti Kolaylaştırıyor Video: İsrail'de, Çin ile Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünde Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi Video: İsrail'de, Çin ile Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünde Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de kaza yapan otobüsün karantinadaki yolcuları taşıdığı ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:55 Fenerbahçe'den Sambacılarına büyük jest! Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümü sebebiyle Brezilya Ulusal Marşı çalındı
20:43 Trabzonspor'un tartışma yaratan golü sonrası Gaziantep FK'nin kaptanı Günay Güvenç isyan etti: Maçın önüne geçiyor bazı şeyler
19:38 Paris'te toplanan fanatik Ermeniler, Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine saldırdı
19:28 Başakşehir, Fatih Karagümrük maçında gol sesi yok
19:09 Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yi son dakikada attığı golle mağlup etti
19:02 Bahçeli'den, Sultan Vahdettin'e yönelik söylemleriyle gündeme oturan Tunç Soyer'e sert sözler: Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir
18:57 Süper Lig Gol Kralı yeniden ilk 11'de! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kadrolar belli oldu
18:56 Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketten dikkat çeken sonuç! İYİ Parti'nin oyu azalıyor
18:24 Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
17:56 20 yaşındaki Türk golcü Filipinler'de gündem oldu! Tek devrede attığı 4 gol baş döndürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 21:07:11. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de kaza yapan otobüsün karantinadaki yolcuları taşıdığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement