Çin'de karantina otobüsünün kazası, Kovid-19 tedbirlerine karşı tepkiye neden oldu

Çin'in Guicou eyaletinde önceki gün, zorunlu karantinaya alınanları başka bir şehre taşıyan otobüsün yaptığı kaza, ülke kamuoyunda "sıfır vaka" stratejisi olarak adlandırılan salgın kontrol tedbirlerine tepkileri artırdı.

Kovid-19 salgınının başından bu yana virüs nedeniyle yalnızca 2 kişinin öldüğü eyaletteki kazada 27 kişinin hayatını kaybetmesi, tedbirlerin mantığının sorgulanmasına yol açtı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, ölümlere dair üzüntülerini dile getirdi, tedbirlere yönelik eleştirilerde bulundu.

Eyalet merkezi Guiyang'ın Yuyan ilçesinde zorunlu karantinaya alınan 47 yolcuyu taşıyan otobüs, gece saatlerinde otoyolda devrilmiş, kazada 27 kişi yaşamını yitirirken 20 kişi yaralanmıştı.

Polis, kazanın ardından yaptığı açıklamada, kazanın sebebine ve yolcuların kimliğine dair detay vermekten kaçınırken, otobüstekilerin, yaşadıkları bölgede Kovid-19 vakaları tespit edildiği için toplu olarak karantinaya alınan ve izolasyon için başka şehre sevk edilenler olduğu anlaşılmıştı.

Tepkilerin ardından Guiyang Belediye Başkan Yardımcısı Lin Gang, yaptığı açıklamada, otobüsün yolcuları şehre 260 kilometre mesafedeki Libo ilçesine taşıdığını belirterek, kaza sebebiyle özür diledi.

Lin, hükümetin kazadaki rolüne değinmekten kaçındı ve neden özür dilediğini açıklamadı fakat "insanların karantinaya sevk edilmesindeki güvenlik risklerini" gözden geçireceklerini dile getirerek, otobüsünü karantinadaki yolcuları taşıdığını doğrulamış oldu.

Guicou Eyalet Yönetimi, Yunyan ilçesindeki üç yetkilinin görevden alındığını bildirdi. Komünist Parti İlçe Sekreteri Cu Gang, Emniyet Müdür Yardımcısı Şiao Lingyun ve karantinadakilerin sevk edilmesinden sorumlu Song Çıngçiang'ın kazayla ilgili soruşturulduğu bildirildi.

"Kovid öldürmedi, karantina yolunda öldüler"

Kazanın ardından sosyal medyada ve internette çok sayıda kişi Kovid-19'a karşı uygulanan aşırı sıkı tedbirlerin ve kısıtlamaların yol açtığı sonuçlara dair eleştirilerini dile getirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki bir kullanıcı, "Hükümet halka ne söyleyecek? Bu insanları Kovid öldürmedi, karantina yolunda öldüler." ifadelerini kullandı.

Diğer bir kullanıcı, "Bu, bilim dışı Kovid kontrol tedbirlerinin sebep olduğu en büyük trajedi." yorumunu yaptı.

Annesini kazada yitiren bir kadın, "Annem, bu ayın yarısını evinde geçirmişti, Kovid-19 testleri haricinde dışarı çıkmamıştı. Sağlık kodu yeşildi ve negatif test sonucu vardı. Buna rağmen karantinaya sürüklendi ve yolda öldü. Böyle bir sonu kabul edemiyorum." diye yazdı.

Weibo'da kazanın ardından 69 binden fazla paylaşım yapıldı, kaza ile bağlantılı tartışmalar 400 milyondan fazla görüntülendi.

Çok sayıda kullanıcı da otobüsün neden gece saatlerinde girilmesi yasak otoyolda bulunduğunu ve insanların neden karantina için dağlık bir kasabaya sevk edildiklerini sorguladı.

İnternette dolaşan fotoğraflarda, kaza öncesinde sürücünün ve otobüsteki yolcuların koruyucu tulumlar, göz siperlikleri ve eldivenler giydiği görülmüştü.

Şehir ay başında kapanmaya gitmişti

Guicou eyaletin merkezi Guiyang şehrinde, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu ayın başında kapanmaya gidilmişti.

Sağlık yetkilileri kazadan önce yaptıkları açıklamada, 6 milyon nüfuslu şehirdeki karantina tesisi kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle 7 bin 396 kişinin şehir dışındaki merkezlere gönderildiğini, ilerleyen günlerde 2 bin 900 kişini daha sevk edileceğini bildirmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, eyalette Kovid-19 salgınının başından bu yana virüs nedeniyle yalnızca 2 kişi hayatını kaybetti.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaş zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, vatandaşların günlük yaşamına ve kişisel özgürlüklerine müdahalenin yanı sıra gıda, ilaç ve sağlık bakımına erişimde karşılaşılan sıkıntılar ve ekonomik maliyetleri açısından da tartışmalara yol açıyor.