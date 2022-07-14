Çin'in Guiyang-Nanning Yüksek Hızlı Demiryolu Hattındaki Son Tünel de Tamamlanıyor - Son Dakika
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Çin'in Guiyang-Nanning Yüksek Hızlı Demiryolu Hattındaki Son Tünel de Tamamlanıyor

14.07.2022 12:50
Çin'in Guiyang-Nanning Yüksek Hızlı Demiryolu Hattındaki Son Tünel de Tamamlanıyor

LONGLİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki Qingmiaozhai Tüneli tamamlanıyor.

LONGLİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki Qingmiaozhai Tüneli tamamlanıyor. Bu tünel, Guiyang-Nanning yüksek hızlı demiryolu boyunca uzanan 63 tünelin sonuncusu. Saatte azami 350 km hız yapılabilecek şekilde tasarlanan 482 km uzunluğundaki demiryolu hattı, Nanning'den Guiyang'a 10 saatten fazla olan seyahat süresini 2 buçuk saate indirecek.

Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki Guiyang-Nanning yüksek hızlı demiryolu hattının Qingmiaozhai Tüneli bölümünde çalışan işçiler, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)

Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki Guiyang-Nanning yüksek hızlı demiryolu hattının Qingmiaozhai Tüneli bölümünde çalışan bir işçi, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki Guiyang-Nanning yüksek hızlı demiryolu hattının Qingmiaozhai Tüneli bölümü görülüyor, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Guiyang-Nanning Yüksek Hızlı Demiryolu Hattındaki Son Tünel de Tamamlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Guiyang-Nanning Yüksek Hızlı Demiryolu Hattındaki Son Tünel de Tamamlanıyor - Son Dakika
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