Çin'in Guizhou Eyaletinde 56.000 5g Baz İstasyonu İnşa Edildi - Son Dakika
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Çin'in Guizhou Eyaletinde 56.000 5g Baz İstasyonu İnşa Edildi

21.05.2022 16:47
Çin'in Guizhou Eyaletinde 56.000 5g Baz İstasyonu İnşa Edildi

GUİYANG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin iletişim idaresi Cumartesi günü, ülkenin ana büyük veri merkezi olan eyalette 56.000 5G baz istasyonu inşa edildiğini açıkladı.

GUİYANG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin iletişim idaresi Cumartesi günü, ülkenin ana büyük veri merkezi olan eyalette 56.000 5G baz istasyonu inşa edildiğini açıkladı. Eyaletteki tüm şehirler, ilçeler ve kasabalar artık 5G ağına erişebiliyor. İletişim idaresi, Guizhou'da 5G kapsamını daha fazla köye genişletmek için bu yıl 26.000 5G baz istasyonu daha inşa etmeyi planladıklarını belirtti. Dijital ekonominin gelişimini daha çok teşvik etmek amacıyla eyalette bu yıl entegre uygulama kapsamında endüstriyel internet, enerji, ulaşım, eğitim ve tıbbi bakım gibi alanları içeren 18 sektörde 200 5G uygulama senaryosu oluşturulması hedefleniyor. Çin'in ilk kapsamlı ulusal büyük veri pilot bölgesi olan Guizhou, büyük veri merkezleri ve bölgesel merkezler kurmak isteyen önemli işletmeler ve dünyaca ünlü araştırma enstitüleri için cazibe merkezi konumunda bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Guizhou Eyaletinde 56.000 5g Baz İstasyonu İnşa Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Guizhou Eyaletinde 56.000 5g Baz İstasyonu İnşa Edildi - Son Dakika
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