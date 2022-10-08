Çin'in Guizhou eyaletinde kırmızı biber yetiştiriciliği ekonomiye renk katıyor

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1. Kırmızı biber yetiştiricilerinin çeşitli görüntüleri

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Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaleti, Çin'in en büyük kırmızı biber üretim ve satış üslerinden biri olarak öne çıkıyor. Sonbahardaki hasat sezonunda eyaletin Zunyi kentindeki çiftçiler, kırmızı biber toplamakla meşgul.

Zunyi Belediye Tarım ve Köyişleri Bürosu'nun verdiği bilgilere göre kentte taze kırmızı biberin yıllık rekoltesi 2 milyon tonu aşıyor.

SES 1 (Çince): MAO DONG, Zunyi Belediye Tarım ve Köyişleri Bürosu Yetkilisi:

"Kırmızı biber üretimi, Zunyi ve Guizhou'da geleneksel bir sektör; buralarda çiftçiler uzun zamandır kırmızı biber yetiştiriyor. Bu alanı, kademeli olarak rekabete dayalı bir sektör haline getirdik. Bu, sadece çiftçilerin gelirlerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda satıştan üretim ve marka oluşturmaya kadar tüm kırmızı biber sanayi zincirini oluşturarak Zunyi rekabet gücü olan bir sektör inşasına da yardımcı oluyor. Bu sektörde çalışan 400.000'den fazla hane halkı var."

Kente bağlı Shanbao köyünde kırmızı biber, en önemli ürünlerden biri durumunda. Elverişli iklim koşulları sayesinde burada üretilen kırmızı biberler tüm ülkede müşteriler tarafından seviliyor.

Köyün biber plantasyon bölgesinde çiftçiler kırmızı biber topluyor. Yerel bir biber yetiştiricisi olan Yi Kaiting, bu yıl bir köylüyle işbirliği yaparak yaklaşık 6,67 hektar alana kırmızı biber ekmiş.

SES 2 (Çince): Yİ KAİTİNG, Shanbao köyünde kırmızı biber yetiştiricisi:

"Bu yıl yaklaşık 6,67 hektar bir alana dört farklı türde kırmızı biber ektik. Her gün yaklaşık 20 işçi çalıştırıyoruz ve günde 2,5 ton taze kırmızı biber topluyoruz. Bu yılın randımanı nispeten iyi. Net gelirin 130.000-140.000 yuana (yaklaşık 18.300-19.670 ABD doları) ulaşması bekleniyor."

Haziran 2022 itibarıyla Zunyi'de 142.000 hektar alana kırmızı biber ekildi ve 50.000'in üzerinde yetiştirici bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zunyi'den bildiriyor. (XHTV)