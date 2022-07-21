Çin'in Guizhou Eyaletindeki Astronomi Temalı Bir Kasaba - Son Dakika
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Çin'in Guizhou Eyaletindeki Astronomi Temalı Bir Kasaba

21.07.2022 14:21
Çin'in Guizhou Eyaletindeki Astronomi Temalı Bir Kasaba

GUİZHOU, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Pingtang ilçesi, 2007'de Kedu ve Tangbian kasabalarından 6.653 kırsal bölge sakinini içeren bir yeniden yerleşim programı başlattı.

GUİZHOU, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Pingtang ilçesi, 2007'de Kedu ve Tangbian kasabalarından 6.653 kırsal bölge sakinini içeren bir yeniden yerleşim programı başlattı. Program, "Çin'in Gökyüzündeki Gözü" olarak da bilinen 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nun (FAST) inşasına hazırlık amacıyla uygulamaya kondu. FAST'e yakınlığının avantajını kullanan Kedu kasabası, Eylül 2015'ten itibaren kendini astronomi temalı bir kasabaya dönüştürmek üzere bir plan başlattı. Şu anda Kedu'da astronomi bilimini teşvik etmek üzere kurulmuş 20'den fazla proje bulunuyor. Yeniden yerleştirilen kırsal bölge sakinlerinin birçoğu kasabada iş buldu ya da kendi işlerini kurdu.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Pingtang ilçesine bağlı Kedu kasabasındaki astronomi temalı projeler görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Pingtang ilçesine bağlı Kedu kasabasındaki bir planetaryumda FAST'in modelini inceleyen bir ziyaretçi, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Pingtang ilçesine bağlı Kedu kasabasındaki bir planetaryumu gezen ziyaretçiler, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Pingtang ilçesine bağlı Kedu kasabasındaki bir planetaryumu gezen ziyaretçiler, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Pingtang ilçesine bağlı Kedu kasabasındaki bir planetaryumu gezen ziyaretçiler, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Pingtang ilçesine bağlı Kedu kasabasındaki bir nakış fabrikasında çalışan yeniden yerleştirilen köylü olan Yang Li, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Eskiden köylü olup şimdi aile yanında konaklama tesisi işleten Liu Chengliang, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Pingtang ilçesine bağlı Kedu kasabasındaki aile yanında konaklama tesisinde yatakları yapıyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Pingtang ilçesine bağlı Kedu kasabasındaki bir nakış fabrikasında çalışan bir köylü, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Guizhou Eyaletindeki Astronomi Temalı Bir Kasaba - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Guizhou Eyaletindeki Astronomi Temalı Bir Kasaba - Son Dakika
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