Çin'in Güneş ve Gelgit Enerjisi Kullanan İlk Fotovoltaik Santrali Şebekeye Bağlandı

HANGZHOU, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in elektrik üretmek için güneş ve gelgit enerjisini kullanan ilk akıllı elektrik santrali Pazartesi günü elektrik şebekesine bağlandı. Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki elektrik santralinin tam olarak işletilmesi, ülkenin deniz enerjisi kaynaklarının kullanımında, yeni enerji ağının geliştirilmesi ve inşasındaki yeni başarılarını gösteriyor. Önde gelen enerji devi Çin Enerji Yatırım Şirketi'ne (China Energy) göre, Wenling şehrine bağlı Wugen kasabasındaki santral, 100 megavat kurulu güce sahip bulunuyor.

Santralin yıllık elektrik üretimi 100 milyon kWh'yi aşarak yaklaşık 30.000 kentsel hanenin yıllık elektrik talebini karşılamaya yetecek düzeyde olacak. Santralin elektrik üretim kapasitesi, geleneksel kömür santralleri ile mukayese edildiğinde 31.000 tonun üzerinde standart kömür tasarrufu sağlayacak ve karbondioksit emisyonlarını senede yaklaşık 85.000 ton azaltacak. Tesis, insansız hava aracı denetim teknolojilerinden ve yapay zeka akıllı tanı sistemlerinden de faydalanıyor.