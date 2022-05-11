Çin'in Güneybatısı ile Brüksel'i Bağlayan Yeni Hava Kargo Rotası Açıldı - Son Dakika

CHENGDU, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu ile Belçika'nın başkenti Brüksel'i birbirine bağlayan yeni hava kargo uçuşları, Pazartesi günü başladı. Böylece, Çin ve Avrupa arasındaki sınır ötesi e-ticaretinin artan hava taşımacılığı lojistik taleplerinin karşılanması hedefleniyor. Pazartesi akşamı, Belçika Uluslararası Hava Hizmetleri sorumluluğundaki 130 tondan fazla yük taşıyan kargo uçağı Chengdu Shuangliu Uluslararası Havaalanı'ndan Brüksel'e hareket etti. Uçak, Salı günü son varış noktasına ulaştı. Mekanik ekipman, elektronik aletler ve e-ticaret paketlerini içeren kargo, Avrupa'daki müşterilere kamyonlar ve aktarmalı uçuşlarla teslim edilecek.

Mayıs ayında bu güzergahta haftada üç uçuş yapılacak. Uçuşlar kademeli olarak haftada altıya çıkarılacak. Yeni havayolunun Chengdu Havaalanı'nın uluslararası kargo güzergah ağını geliştirmeye yardımcı olması bekleniyor. Havaalanı işletmecisi, bu yılın ilk çeyreğinde Chengdu Shuangliu Uluslararası Havaalanı'nın uluslararası kargo ve posta hacminde önemli bir artış kaydedildiğini bildirdi. Şu anda, havaalanında 15 düzenli uluslararası hava taşımacılığı rotası bulunuyor. Yalnızca 2021'de, Chengdu'yu Londra, Amsterdam ve diğer yabancı şehirlere bağlayan beş yeni uluslararası hava kargo rotasında uçuşlara başlandı.