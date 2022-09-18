Çin'de otobüsün devrilmesi sonucu 27 kişi öldü

Çin'in güneybatısında bir otoyolda otobüsün devrildiği kazada 27 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Ülkenin güneybatısındaki Guicou eyaletine bağlı Guiyang şehrinin Sandu bölgesinde günün erken saatlerinde gerçekleşen kazada, 47 kişiyi taşıyan otobüs devrildi.
Polis yaptığı kısa yazılı açıklamada, kazada otobüste bulunan 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yaralıların tedavi altına alındığı aktarılırken, kazaya ilişkin detaylara yer verilmedi.
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