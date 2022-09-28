Video: Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'ndeki Elektrik Üretim Ünitelerinin Yarısı Ticari Operasyon İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'ndeki Elektrik Üretim Ünitelerinin Yarısı Ticari Operasyon İçin Çalışıyor

28.09.2022 20:34
Video: Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'ndeki Elektrik Üretim Ünitelerinin Yarısı Ticari Operasyon İçin Çalışıyor

Çin'in güneybatısında yer alan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin yeni enerji üretim birimi 72 saatlik test işletiminden geçmesinin ardından kısa süre önce ticari operasyonuna başladı.

Çin'in güneybatısında yer alan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin yeni enerji üretim birimi 72 saatlik test işletiminden geçmesinin ardından kısa süre önce ticari operasyonuna başladı.

8 No'lu ünitenin çalışması, istasyonun sol yakasında yer alan bütün güç üreten ünitelerin artık ticari operasyonda olduğunu gösteriyor.

Yangtze Nehri'nin üst kısmı olan Jinsha Nehri üzerinde yer alan Baihetan Hidroelektrik Santrali, Yunnan ve Sichuan eyaletlerini de kapsıyor.

Hidroelektrik santralde her biri dünyanın en büyük tek birim kapasitesi olan 1 milyon kilovat kapasiteye sahip 16 adet hidro-üretim birimi bulunuyor.

Bütün birimlerin sene sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Bunun ardından Baihetan, toplam kurulu kapasite bakımından dünyanın en büyük ikinci hidroelektrik santrali olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Hidroelektrik Santrali, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'ndeki Elektrik Üretim Ünitelerinin Yarısı Ticari Operasyon İçin Çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'ndeki Elektrik Üretim Ünitelerinin Yarısı Ticari Operasyon İçin Çalışıyor - Son Dakika
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