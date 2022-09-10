Video: Çin'deki Deprem Sonrasında Kurulan Barınaklarda Gönüllüler Yemek Dağıttı

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletine bağlı Shimian ilçesinde deprem sonrasında kurulan yardım barınaklarında ücretsiz ve güvenli yemek dağıtıldı.

Sichuan eyaletinde Pazartesi günü 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ya'an kentinin Shimian ilçesi depremden en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu.

Shimian'ın Wajiao köyündeki 30'dan fazla köylü, geçici barınaklarda kalan depremzede ve kurtarma görevlilerine günde üç öğün yemek pişirmek için gönüllü oldu.

Dağıtılan gıdaların güvenli olmasını sağlamak üzere ilçedeki deprem yardım barınaklarına 100'ün üzerinde gıda güvenliği denetçileri görevlendirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shimian'dan bildiriyor.