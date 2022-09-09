Video: Çin'in Sichuan Eyaletindeki Depremde Mahsur Kalan 9 Kişi Halat Yardımıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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Video: Çin'in Sichuan Eyaletindeki Depremde Mahsur Kalan 9 Kişi Halat Yardımıyla Kurtarıldı

09.09.2022 12:22
Video: Çin'in Sichuan Eyaletindeki Depremde Mahsur Kalan 9 Kişi Halat Yardımıyla Kurtarıldı

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde Pazartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yol açtığı heyelan nedeniyle mahsur kalan 9 kişi, itfaiyeciler tarafından halat yardımıyla tahliye edildi.

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde Pazartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yol açtığı heyelan nedeniyle mahsur kalan 9 kişi, itfaiyeciler tarafından halat yardımıyla tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında ağır yaraları olan yaşlı bir kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

MA QİDONG, İtfaiyeci:

"Şimdi 'Uçan Kedi' ekibinin bir üyesi, sarp yamaçta halatı sabitliyor ki, bu halat yardımıyla aşağı inip yukarı çıkabilelim."

Kurtarma sırasında yaşlılar, çocuklar ve kadınlar gibi savunmasız durumdakilere öncelik verildi.

Lİ LEİTİNG, İtfaiyeci:

"Ekip şimdi halatı kullanarak mahsur kalan kişileri tahliye ediyor. Bir itfaiyecinin sırtında bir çocuk taşıdığını görebiliyoruz."

Yerel yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada Pazartesi günü meydana gelen depremde 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişininse kayıp olduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Sichuan Eyaletindeki Depremde Mahsur Kalan 9 Kişi Halat Yardımıyla Kurtarıldı - Son Dakika

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