Tibet'in Yıllık Gsyih Artışı Son 10 Yılda Ortalama Yüzde 9,5 Oldu - Son Dakika
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Tibet'in Yıllık Gsyih Artışı Son 10 Yılda Ortalama Yüzde 9,5 Oldu

08.10.2022 11:32
Tibet'in Yıllık Gsyih Artışı Son 10 Yılda Ortalama Yüzde 9,5 Oldu

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa şehrinin karşısındaki Lhasa Nehri görülüyor, 2 Mart 2022.

<a class='keyword-sd' href='/tibet/' title='Tibet'>Tibet</a>'in Yıllık Gsyih Artışı Son 10 Yılda Ortalama Yüzde 9,5 Oldu

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa şehrinin karşısındaki Lhasa Nehri görülüyor, 2 Mart 2022. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

LHASA, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin gayrisafi yurtiçi hasılası, 2012'den 2021'e kadar yıllık ortalama yüzde 9,5 artarak ulusal ortalamanın 2,9 yüzde puan üzerinde büyüdü.

Bölgesel kalkınma ve reform komisyonu tarafından Perşembe günü düzenlenen bir basın toplantısına göre, 2021'de bölgenin GSYİH'si 200 milyar yuanı (yaklaşık 31 milyar ABD doları) aştı.

Bölgede kişi başına düşen GSYİH, 2021'de 56.800 yuan'ı aşarak, on yılda ortalama yüzde 7,6'lık bir yıllık büyüme gerçekleştirdi ve ulusal ortalamanın 1,5 yüzde puan üzerine çıktı.

Komisyonun müdür yardımcısı Tian Guanghua, Tibet'in endüstriyel yapısının sürekli olarak optimize edildiğini ve birincil, ikincil ve üçüncül endüstrilerinin daha entegre olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tibet'in Yıllık Gsyih Artışı Son 10 Yılda Ortalama Yüzde 9,5 Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tibet'in Yıllık Gsyih Artışı Son 10 Yılda Ortalama Yüzde 9,5 Oldu - Son Dakika
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