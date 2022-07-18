Çin'in Güneybatısındaki Bir Restoranda Kretase Dönemini Yaşayan Dinozorların Ayak İzleri Bulundu - Son Dakika
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Çin'in Güneybatısındaki Bir Restoranda Kretase Dönemini Yaşayan Dinozorların Ayak İzleri Bulundu

18.07.2022 13:34
Çin'in Güneybatısındaki Bir Restoranda Kretase Dönemini Yaşayan Dinozorların Ayak İzleri Bulundu

CHENGDU, 18 Temmuz (Xinhua) -- Paleontologlar, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki bir restoranda bir müşterinin fark ettiği izlerin, erken Kretase döneminde yaşamış bir dinozorun ayak izi olduğunu teyit etti.

CHENGDU, 18 Temmuz (Xinhua) -- Paleontologlar, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki bir restoranda bir müşterinin fark ettiği izlerin, erken Kretase döneminde yaşamış bir dinozorun ayak izi olduğunu teyit etti. Leshan kentinde 10 Temmuz'da akşam yemeğini yiyen Ou Hongtao, restoranın bahçesinin zemininde bazı özel çöküntüler gördü. Paleontolojiye büyük ilgi duyan Ou, bu izlerin bir dinozorun ayak izi olabileceğini düşünerek aynı akşam Çin Yer Bilimleri Üniversitesi'nden Doçent Xing Lida ile temasa geçti. 16 Temmuz'da kendisi gibi paleontologlardan oluşan bir ekibin lideri olarak alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra söz konusu izlerin erken Kretase döneminden yaşamış iki brontozorun izleri olduğu tespit edildi.

Xing'e göre, keşif, Leshan'ın şehir merkezinde ilk kez dinozor ayak izlerinin bulunması açısından önem taşıyor. Belirtiler, yaklaşık 100 milyon yıl önce antik Leshan'ın kurak ortamında nehir boyunca hareket eden sekiz metre uzunluğundaki iki sauropod dinozorunun bıraktığı izlerden oluşuyor. Xing, bu çöküntü setinin aynı zamanda, sadece 5 km uzaklıktaki dünyanın en büyük taş Buda heykeli olan Leshan'ın Dev Buda heykelinin zeminini oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Güneybatısındaki Bir Restoranda Kretase Dönemini Yaşayan Dinozorların Ayak İzleri Bulundu - Son Dakika

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