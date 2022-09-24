Çin'in Chongqing Belediyesinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos'ta Yüzde 10,4 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Chongqing Belediyesinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos'ta Yüzde 10,4 Arttı

24.09.2022 15:03
Çin'in Chongqing Belediyesinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos'ta Yüzde 10,4 Arttı

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesi gümrüğü, kentin dış ticaretinin 2022'nin ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 560,43 milyar yuana (yaklaşık 80,15 milyar ABD doları) ulaştığını açıkladı.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesi gümrüğü, kentin dış ticaretinin 2022'nin ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 560,43 milyar yuana (yaklaşık 80,15 milyar ABD doları) ulaştığını açıkladı.

Söz konusu dönemde Chongqing'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarak 365,37 milyar yuana çıkarken, ithalatı da yüzde 3,9 artışla 195,06 milyar yuana yükseldi.

Chongqing'de bulunan yabancı yatırımlı şirketlerin ithalat ve ihracatı Ocak-Ağustos döneminde yıllık yüzde 10,1 artışla 263,07 milyar yuan oldu. Özel şirketlerin ihracat ve ithalatı ise 252,99 milyar yuana yükselerek yıllık yüzde 14 artış kaydetti.

Aynı dönemde Chongqing'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan dış ticareti sırasıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6, yüzde 4,1 ve yüzde 4,1 arttı.

Bunun yanı sıra belediyenin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyeleriyle ticareti yıllık yüzde 14,7, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle olan ticareti de yüzde 9,1 büyüdü.

YORUMLAR
500
Geleneksel Çin Tıbbı 196 Ülke ve Bölgeye Yayıldı Geleneksel Çin Tıbbı 196 Ülke ve Bölgeye Yayıldı Çin Komedi Drama Filmi 'Give Me Five' Kuzey Amerika'da Beyazperdede Gösterime Girdi Çin Komedi Drama Filmi 'Give Me Five' Kuzey Amerika'da Beyazperdede Gösterime Girdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Chongqing Belediyesinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos'ta Yüzde 10,4 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:29 Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı
14:17 Resmi tatili fırsat bilen Bulgarlar, Edirne'ye bu kez kışlık alışveriş için akın ediyor
14:03 Kırıkkale'de bir mağaza, Iphone marka telefona indirim yapınca izdiham yaşandı
13:24 TikTok hesabında yayın açan Mehmet Ali Erbil, dans eden kadını ağzı açık izledi
13:20 Turuncu ve gri kategorilerde aranan 3 PKK'lı terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi
12:50 Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz
12:39 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta 2 liraya yakın indirim bekleniyor
12:31 Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı
12:15 Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü
11:57 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin zehirlendiği Bolu'nun Yuva köyünde şüpheler muhtara yöneldi! Başsavcılık, soruşturma izni aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 15:03:23. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Chongqing Belediyesinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos'ta Yüzde 10,4 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement