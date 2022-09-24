Çin'in Chongqing Belediyesinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos'ta Yüzde 10,4 Arttı

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesi gümrüğü, kentin dış ticaretinin 2022'nin ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 560,43 milyar yuana (yaklaşık 80,15 milyar ABD doları) ulaştığını açıkladı.

Söz konusu dönemde Chongqing'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarak 365,37 milyar yuana çıkarken, ithalatı da yüzde 3,9 artışla 195,06 milyar yuana yükseldi.

Chongqing'de bulunan yabancı yatırımlı şirketlerin ithalat ve ihracatı Ocak-Ağustos döneminde yıllık yüzde 10,1 artışla 263,07 milyar yuan oldu. Özel şirketlerin ihracat ve ithalatı ise 252,99 milyar yuana yükselerek yıllık yüzde 14 artış kaydetti.

Aynı dönemde Chongqing'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan dış ticareti sırasıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6, yüzde 4,1 ve yüzde 4,1 arttı.

Bunun yanı sıra belediyenin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyeleriyle ticareti yıllık yüzde 14,7, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle olan ticareti de yüzde 9,1 büyüdü.