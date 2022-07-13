Çin'in Güneybatısındaki Chongqing'den İtalya'ya Yeni Yük Treni Hattı Açıldı - Son Dakika
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Çin'in Güneybatısındaki Chongqing'den İtalya'ya Yeni Yük Treni Hattı Açıldı

13.07.2022 15:00
Çin'in Güneybatısındaki Chongqing'den İtalya'ya Yeni Yük Treni Hattı Açıldı

CHONGQİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesini İtalya'nın Melzo belediyesine bağlayan yeni bir Çin-Avrupa yük treni hattı geçtiğimiz günlerde hizmete girdi.

CHONGQİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesini İtalya'nın Melzo belediyesine bağlayan yeni bir Çin-Avrupa yük treni hattı geçtiğimiz günlerde hizmete girdi. Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) tarafından işletilen bir yük treni Cumartesi günü, Chongqing'den kalkarak ilk durağı olan Melzo'ya hareket etti. Tren Melzo'nun ardından İtalya'nın kuzeyinde turistik bir kent olan Verona'ya geçecek. Tren, tüm yolculuğunu yaklaşık 22 günde tamamlayacak.

Yuxinou (Chongqing) Lojistik Limited Şirketi genel müdürü Qi Dan'a göre yük treninde 10 milyon ABD doları değerinde mal bulunuyor. Bunlar arasında ağırlıklı olarak Çin'in doğu ve güney bölgelerinde üretilen günlük ihtiyaç maddeleri, giyim eşyaları, ev aletleri ve makine ekipmanları da bulunuyor. Mart 2011'de faaliyete geçen Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing), halen yaklaşık 40 güzergahta çalışıyor ve Asya ve Avrupa'da yaklaşık 100 kente uğruyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Güneybatısındaki Chongqing'den İtalya'ya Yeni Yük Treni Hattı Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Güneybatısındaki Chongqing'den İtalya'ya Yeni Yük Treni Hattı Açıldı - Son Dakika
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