Video: Çin'in Güneybatısında Patlama Yapan Acı Biber Sektörü, "Baharat Ekonomisinin" Gelişmesine Katkıda Bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin'in Güneybatısında Patlama Yapan Acı Biber Sektörü, "Baharat Ekonomisinin" Gelişmesine Katkıda Bulunuyor

26.08.2022 14:02
Video: Çin'in Güneybatısında Patlama Yapan Acı Biber Sektörü, "Baharat Ekonomisinin" Gelişmesine Katkıda Bulunuyor

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde acı biberler ve bağlantılı derin işleme ürünleri Zunyi'nin Xinpu Yeni Bölgesi'nde kendine özgü bir sektör yarattı.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde acı biberler ve bağlantılı derin işleme ürünleri Zunyi'nin Xinpu Yeni Bölgesi'nde kendine özgü bir sektör yarattı.

Yerel bir biber komisyoncusu olan Chen Taiqing, endüstrinin hızla büyümesine tanıklık etti.

CHEN TAIQING, Zunyi'de acı biber kooperatifi direktörü

"Acı biber ne kadar?"

Acı biber satıcısı

"Yarım kilosu 15 yuan (yaklaşık 2,1 ABD doları)."

CHEN TAIQING, Zunyi'de acı biber kooperatifi direktörü

"Bana indirim yapar mısın?"

Acı biber satıcısı

"Kesinlikle hayır."

CHEN TAIQING, Zunyi'de acı biber kooperatifi direktörü

"Yarım kilosunu 14,5 yuandan alırım."

Acı biber satıcısı

"Hayır, fiyat kıramam. Alış fiyatı çok yüksek efendim."

CHEN TAIQING, Zunyl'de acı biber kooperatifi direktörü

"Her yıl Ağustos'tan Ekim ayına kadar bizim için en yoğun zaman. Bu dönemde pazarda büyük miktarda taze acı biber mevcut ve bizler acı biber satın almak, kurutmak ve satmakla çok meşgulüz. 1990'lardan bu yana, neredeyse 30 yıldır bu sektörde çalışıyorum.

Biber pazarı neredeyse biz oradayız. Xiazi kasabasındaki biber pazarı pek çok kez yer değiştirdi, açık hava ticaret pazarından şimdiki "Çin'in Acı Biber Kenti" adı verilen ticaret merkezine dönüştü. Artık o eski sokak satıcıları değiliz.

Her yıl 100 tondan fazla kuru acı biber ticareti yapıyorum. Bu biberler başta Guiyang, Chongqing, Chengdu ve diğer yerler olmak üzere ülkenin dört bir yanına satılıyor.

Son yıllarda acı biber sektörü yerel hükümetlerin desteğinden büyük ölçüde faydalandı. Hükümet, kooperatiflerin altı adet kurutma hattı kurulmalarına yardımcı olmak için milyonlarca yuan teşvik verdi. Ayrıca her yıl düzenlenen "Acı biber Fuarı" da bize yeni iş fırsatları sunacak.

Xiazi kasabasında yerel acı biber sektörünün büyümesine tanıklık ettim. Bugünlerde Çin'in Acı Biber Kenti'nde biberin yıllık ticaret hacmi 200.000 tonu aşıyor ve işlem hacmi 4 milyar yuana (582,6 milyon ABD doları) ulaştı. Burada benim gibi binlerce acı biber komisyoncusu var ve biberlerimizi yurtiçi ve yurtdışında satmaktan gurur duyuyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guizhou'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde Asya borsaları Çin hariç yükseldi Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Güneybatısında Patlama Yapan Acı Biber Sektörü, 'Baharat Ekonomisinin' Gelişmesine Katkıda Bulunuyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:38 Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve kuvvet komutanları Malazgirt Ovası'nda cuma namazı kıldı
13:09 İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek
13:09 Cengiz Ünder'e sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray presi! Sarı kırmızılı formayı giymesi için seferber oldu
12:56 İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi
12:32 "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:10 Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 14:02:35. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Çin'in Güneybatısında Patlama Yapan Acı Biber Sektörü, "Baharat Ekonomisinin" Gelişmesine Katkıda Bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement