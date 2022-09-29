Video: Çin'in Güneybatısındaki Yetiştirme ve Araştırma Üssünde Doğan 13 Panda Yavrusu Halkla Tanıştı - Son Dakika
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Video: Çin'in Güneybatısındaki Yetiştirme ve Araştırma Üssünde Doğan 13 Panda Yavrusu Halkla Tanıştı

29.09.2022 23:24
Video: Çin'in Güneybatısındaki Yetiştirme ve Araştırma Üssünde Doğan 13 Panda Yavrusu Halkla Tanıştı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ndeki 13 panda yavrusu, Çarşamba günü halkla buluştu.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ndeki 13 panda yavrusu, Çarşamba günü halkla buluştu.

Pandaların hepsi üste doğdu.

Yavrular, oynamaları için tahta ve kenevir iplerinden yapılmış masa tenisi topları ve raketleri olan, masa tenisi masasına benzeyen bir platform üzerine yerleştirildi. Mizansen, 30 Eylül ve 9 Ekim tarihlerinde yapılacak Chengdu 2022 Dünya Masa Tenisi Takımlar Finali için iyi dilek mesajı içeriyor.

FENG YONGYOU, Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü Mühendisi:

"Bu yıl dev panda yetiştirme ve araştırma üssünde dört çifti ikiz olmak üzere toplam 15 dev panda yavrusu doğdu."

Yeni doğan en ağır dev panda yavrusunun ağırlığı 218,5 gramı buldu.

Ziyaretçiler, Ekim ayının ilk haftasında başlayacak Ulusal Gün tatili boyunca merkeze giderek 2022'de doğan panda yavrularını görebilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Güneybatısındaki Yetiştirme ve Araştırma Üssünde Doğan 13 Panda Yavrusu Halkla Tanıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Güneybatısındaki Yetiştirme ve Araştırma Üssünde Doğan 13 Panda Yavrusu Halkla Tanıştı - Son Dakika
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