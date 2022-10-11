Çin'de Otomobil Satışları Eylül Ayında Yüzde 25,7 Arttı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2022 Chengdu Otomobil Fuarı'nda Li Auto'nun araçlarını inceleyen ziyaretçiler, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verileri, ülkedeki otomobil satışlarının Eylül ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 artışla 2,61 milyon adede ulaştığını gösterdi.

Birliğe göre, ülkedeki otomobil üretimi geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 28,1 artış kaydederek, 2,67 milyon adedi geçti.

Çin'de otomobil üretimi ve satışları aylık bazda aynı dönemde sırasıyla yüzde 11,5 ve yüzde 9,5 arttı.

Çin'de yılın ilk dokuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artışla ve Ocak-Ağustos döneminden yüzde 2,7 daha hızlı bir süreçte 19,47 milyon otomobil satıldı.