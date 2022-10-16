Çin'in Otomobil İhracatı Yılın İlk Dokuz Ayında Güçlü Büyüme Kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Otomobil İhracatı Yılın İlk Dokuz Ayında Güçlü Büyüme Kaydetti

16.10.2022 15:05
Çin'in Otomobil İhracatı Yılın İlk Dokuz Ayında Güçlü Büyüme Kaydetti

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yibin kentinin Sanjiang Yeni Bölgesi'nde Kaiyi Auto'ya ait bir üretim hattında bir teknisyen, yeni enerjili bir araca batarya yerleştiriyor, 20 Temmuz 2022.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yibin kentinin Sanjiang Yeni Bölgesi'nde Kaiyi Auto'ya ait bir üretim hattında bir teknisyen, yeni enerjili bir araca batarya yerleştiriyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'de sektör verileri, ülkedeki otomobil ihracatının yılın ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,5 artışla 2,11 milyon adedi aştığını gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,1 artışla 1,69 milyonun üzerinde binek otomobili ihraç edildi.

Aynı dönemde ülkenin ticari araç ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,2 artışla 422.000 adede yükseldi.

Ocak- Eylül döneminde 389.000 adet araç ihraç eden ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100'den fazla artışla büyük sıçrama kaydeden yeni enerjili araçlar, Çin'in otomobil ihracatının parlayan yıldızı oldu.

Veriler, sadece Eylül ayında Çin'in otomobil ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73,9 artışla 301.000 adede çıktığını gösteriyor.

YORUMLAR
500
Polisten kaçarken kaza yaptıkları araçtan uyuşturucu çıktı Polisten kaçarken kaza yaptıkları araçtan uyuşturucu çıktı UÇAN ARABALAR İÇİN YAPAY ZEKA PROJESİ UÇAN ARABALAR İÇİN YAPAY ZEKA PROJESİ Xi, Ulusal Güvenlik ve Toplumsal İstikrarı Korumanın Önemini Vurguladı Xi, Ulusal Güvenlik ve Toplumsal İstikrarı Korumanın Önemini Vurguladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Otomobil İhracatı Yılın İlk Dokuz Ayında Güçlü Büyüme Kaydetti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:07 Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu
17:02 Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip olduğunu düşündüğü kaptanlık bandını takmayı reddetti
16:56 Gelecekten geldim diyen adam, 2024 yılında yayılacak yeni salgını söyledi
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz
16:42 Kanserden hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan yarın toprağa verilecek
16:35 Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Demet Akalın'ın sahnede sorduğu soru şaşkınlık yarattı
16:38 Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesi kadrosunda 6 yıldız futbolcu olmayacak
16:15 Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
15:44 Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü
13:08 Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 17:54:36. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Otomobil İhracatı Yılın İlk Dokuz Ayında Güçlü Büyüme Kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement