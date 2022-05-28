Çin'in Güneydoğusunda Meydana Gelen Toprak Kaymasında 8 Kişi Öldü - Son Dakika
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Çin'in Güneydoğusunda Meydana Gelen Toprak Kaymasında 8 Kişi Öldü

28.05.2022 13:03
Çin'in Güneydoğusunda Meydana Gelen Toprak Kaymasında 8 Kişi Öldü

FUZHOU, 28 Mayıs (Xinhua) -- Yerel yetkililer Cumartesi günü, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Wuping ilçesinde Cuma günü sağanak yağışın tetiklediği toprak kayması yüzünden 2 binanın çökmesi sonucu 8 kişinin öldüğünü söyledi.

FUZHOU, 28 Mayıs (Xinhua) -- Yerel yetkililer Cumartesi günü, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Wuping ilçesinde Cuma günü sağanak yağışın tetiklediği toprak kayması yüzünden 2 binanın çökmesi sonucu 8 kişinin öldüğünü söyledi. Perşembe akşamından başlayarak şiddetli yağmurun etkili olduğu ilçede 24 saatte düşen maksimum yağış miktarı 220 milimetreyi geçti. Wuping ilçesi bilgi ofisi, çöken bir fabrika binasında 5 kişinin ölü bulunduğunu 3 kişinin de konut amaçlı bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. Ofis, sağanak yağışın ekili alanları tahrip ettiğini, yolların kapanmasına ve elektrik kesintilerine yol açtığını ve 1.600'ü güvenli yerlere yerleştirilen 9.700 kişinin yaşamını olumsuz etkilediğini de belirterek afet yardım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Cumartesi, Mayıs, Cuma, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Güneydoğusunda Meydana Gelen Toprak Kaymasında 8 Kişi Öldü - Son Dakika
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