Çin Lojistik Sektörü Talep Artışıyla Toparlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Lojistik Sektörü Talep Artışıyla Toparlandı

09.10.2022 10:42
Çin Lojistik Sektörü Talep Artışıyla Toparlandı

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Jinjiang kentinde bulunan bir lojistik parkında çalışan bir personel, 16 Mayıs 2022.

Çin Lojistik Sektörü Talep Artışıyla Toparlandı

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Jinjiang kentinde bulunan bir lojistik parkında çalışan bir personel, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin lojistik sektörü verileri, pazar talebinde yaşanan artış ve işletme faaliyetlerinin iyileşmesiyle sektörün Eylül ayında büyüme ivmesini yeniden kazandığını gösterdi.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na (CFLP) göre Çin'in lojistik pazarının performansını izleyen endeks geçen ay Ağustos'a göre 4,3 yüzde puan artarak yüzde 50,6'ya yükseldi ve böylece ardı sıra iki aydır süren düşüşüne son verdi.

Endeksteki değerlerin 50'nin üzerinde olması sektörde büyümeye, 50'nin altında olması daralmaya işaret ediyor.

Alt endekslerin çoğunluğu Eylül'de arttı. Yeni siparişler alt endeksi Ağustos'a göre 3,2 yüzde puan artarak yüzde 50,1 oldu. Bu, lojistik pazarında siparişlerin arttığı ve talebin toparlandığı anlamına geliyor.

CFLP'ye göre Eylül ayında çalışanlar alt endeksi, 1,4 yüzde puan artarak yüzde 50'ye yakın gerçekleşti. Bu da sektörde istihdam durumunun istikrarlı seyrettiğini gösteriyor.

YORUMLAR
500
Çin'de Yeni Tescil Edilen Yeni Enerjili Araç Sayısı Hızlı Arttı Çin'de Yeni Tescil Edilen Yeni Enerjili Araç Sayısı Hızlı Arttı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Lojistik Sektörü Talep Artışıyla Toparlandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:57 Kiraların yüzde 200 arttığı Gaziantep'te ev sahiplerinden 'polis kiracı' şartı! İşte bunun nedeni...
11:39 Formula 1'de Japonya'daki yarışı kazanan Max Verstappen şampiyonluğunu garantiledi
11:35 Kartal sahil yolunda feci kaza! İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu
11:20 Servisin altında kalan motosikletlini can verdiği feci kaza kameraya yansıdı
11:04 Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural 2 gece 3 gün sürecek düğünle evleniyor
10:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yaptırım tehdidi: Umarım uygulamak zorunda kalmayız
10:53 Alev alev yanan cipi, "Patlamasını bekliyoruz" diyerek görüntüledi
10:50 Bülent Arınç'tan Bakan Nureddin Nebati'nin 'epistemolojik kopuş' sözlerine gönderme: Anlamı nedir diye düşünüyorum
10:34 Giresunspor tarafı Beşiktaş maçında ofsayt nedeniyle iptal edilen gole isyan etti: Maç oynanırken kural mı değişti?
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 13:00:56. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Lojistik Sektörü Talep Artışıyla Toparlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement