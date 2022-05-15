Çin'in Güneydoğusundaki İmalatçılar Salgın Kontrol ve Önleme Tedbirleriyle Üretimi Hızlandırıyor - Son Dakika
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Çin'in Güneydoğusundaki İmalatçılar Salgın Kontrol ve Önleme Tedbirleriyle Üretimi Hızlandırıyor

15.05.2022 14:44
Çin'in Güneydoğusundaki İmalatçılar Salgın Kontrol ve Önleme Tedbirleriyle Üretimi Hızlandırıyor

JİNJİANG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinin giyim ve ayakkabı üretim merkezi Jinjiang'da çok çeşitli markaların üretim hatları bulunuyor.

JİNJİANG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinin giyim ve ayakkabı üretim merkezi Jinjiang'da çok çeşitli markaların üretim hatları bulunuyor. Kelme ve 361 Degrees gibi şehirdeki üreticiler salgın kontrol ve önleme tedbirleriyle üretime hız veriyor. 2021 yılında şehrin giyim ve ayakkabı sektörünün toplam üretim değeri 270,407 milyar yuana (yaklaşık 39,83 milyar dolara) ulaştı.

Çin'in Güneydoğusundaki İmalatçılar Salgın Kontrol ve Önleme Tedbirleriyle Üretimi Hızlandırıyor

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki bir spor ayakkabı şirketinde bir personel üretim hattında çalışıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in Güneydoğusundaki İmalatçılar Salgın Kontrol ve Önleme Tedbirleriyle Üretimi Hızlandırıyor

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki İspanyol spor markası Kelme'nin imalatçısında bir personel üretim hattında çalışıyor, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in Güneydoğusundaki İmalatçılar Salgın Kontrol ve Önleme Tedbirleriyle Üretimi Hızlandırıyor

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki bir spor ayakkabı şirketinde personel üretim hattında çalışıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in Güneydoğusundaki İmalatçılar Salgın Kontrol ve Önleme Tedbirleriyle Üretimi Hızlandırıyor

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki İspanyol spor markası Kelme'nin imalatçısında bir personel, üretim hattında çalışıyor, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in Güneydoğusundaki İmalatçılar Salgın Kontrol ve Önleme Tedbirleriyle Üretimi Hızlandırıyor

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki bir spor ayakkabı şirketinde personel üretim hattında çalışıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in Güneydoğusundaki İmalatçılar Salgın Kontrol ve Önleme Tedbirleriyle Üretimi Hızlandırıyor

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki 361 Degrees'in imalatçısında personel, üretim hattında çalışıyor, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in Güneydoğusundaki İmalatçılar Salgın Kontrol ve Önleme Tedbirleriyle Üretimi Hızlandırıyor

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki bir spor ayakkabı şirketinde bir personel çalışıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Güneydoğusundaki İmalatçılar Salgın Kontrol ve Önleme Tedbirleriyle Üretimi Hızlandırıyor - Son Dakika


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