Çin'in güneyi için tayfun alarm seviyesi 3'e yükseltildi - Son Dakika

Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan için tayfun alarm seviyesi 3'e yükseltildi.

Çin'in güneyinde yer alan ada eyaleti Hainan'ın meteoroloji birimi, bölgedeki tayfun alarm seviyesini 3'e yükseltti. Meteoroloji birimi, Hainan'ın doğu kıyılarına yarın gece ulaşması beklenen tayfun nedeniyle bölgede şiddetli yağış ve rüzgar oluşabileceği uyarısında bulundu. Birim, bölgede rüzgar hızının saatte 102 kilometreye kadar çıkabileceğini aktardı. Eyalet yetkilileri, alarm seviyesinin yükseltilmesi ile 21 binin üzerinde balıkçı teknesine limana dönme talimatı verdi. Yetkililer, bölge halkına tayfun nedeniyle nehirlerde taşkınlar yaşanabileceği uyarısında da bulundu.

Guangdong eyaletinde ise 4. seviye tayfun alarmı verilirken, tüm balıkçı teknelerinden kıyıya dönmeleri istendi. Tayfundan Hong Kong'un da etkilenmesi bekleniyor. Hong Kong Gözlemevi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, tayfunun Hong Kong'a yarın sabah saatlerinden önce ulaşmasının beklendiği duyurulmuştu.

Çin'deki tayfun alarmı seviyelerinin en düşüğü 4. seviye olarak biliniyor ve alarm seviyesi 4 kademeden oluşuyor. Ülkede bu yıl 16'ncı kez tayfun olayı yaşanacak. - PEKİN