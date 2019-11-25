Son Dakika Haberleri: Çin'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem
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Çin'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

KUALA Çin'in güneyinde Vietnam sınırındaki Guangsi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

KUALA Çin'in güneyinde Vietnam sınırındaki Guangsi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağı Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamada, özerk bölgeye bağlı Jingxi kentinde yerel saatle 09.18'de 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Vietnam'ın kuzeydoğu sınırında da hissedildiği belirtildi.

Depremde can kaybı ise yaşanmadı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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