Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 15 kişi öldü - Son Dakika
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Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 15 kişi öldü

28.05.2022 12:13
Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 15 kişi öldü

Çin'in güneyindeki Yünnan ve Fucien eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in güneyindeki Yünnan ve Fucien eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, perşembe gecesi başlayan yoğun yağışın sebep olduğu sel ve toprak kaymaları evlere, altyapıya ve tarım alanlarına zarar verdi.

Sellerde, en az 3 kişi kayboldu.

Fucien eyaletinin Wuping ili kırsalında toprak kaymasında çöken fabrikada 5, konutta 3 kişi hayatını kaybetti. İlde 39 ev hasar görürken, sellerin etkilediği bölgelerde yaşayan 1600 kişi tahliye edildi.

Güneybatıdaki Yünnan eyaletinde ise 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kayıp oldu. Vietnam sınırına 130 kilometre mesafedeki Çiubey ilinde seller nedeniyle yollar, köprüler ve telekomünikasyon altyapısı zarar gördü.

Guangşi Cuang Özerk Bölgesinin Şinçıng ilinde de sel sularına kapılan 3 çocuktan 2'si hayatını kaybederken, biri kurtarıldı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tarım, Sel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 15 kişi öldü - Son Dakika
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