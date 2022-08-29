Covid- 19 ile mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Covid- 19 ile mücadele devam ediyor

29.08.2022 13:08
Covid- 19 ile mücadele devam ediyor

Çin'in güneyinde yer alan Shenzhen kentinde Covid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde dünyanın en büyük elektronik pazarı Huaqiangbei geçici olarak kapatılırken, 24 metro istasyonunda seferler askıya alındı.

Çin'in güneyinde yer alan Shenzhen kentinde Covid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde dünyanın en büyük elektronik pazarı Huaqiangbei geçici olarak kapatılırken, 24 metro istasyonunda seferler askıya alındı.

Çin'de Covid- 19 salgını ile mücadele devam ediyor. Çin'in Shenzhen kentinde korona virüs salgını ile mücadele çerçevesinde dünyanın en büyük elektronik pazarı Huaqiangbei geçici olarak kapatıldı. Yetkililer pazarın 3 ana binasının 2 Eylül'e kadar kapalı kalacağını belirtirken, çalışanların evden çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca Covid-19 ile mücadele çerçevesinde Futian ve Luohu eyaletleri arasında ulaşımı sağlayan 24 metro istasyonun seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Öte yandan Çin'de son 24 saatte 352 kişide Covid-19 virüsünün tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 242 bin 307'ye ulaştı. Ülkede Covid-19'un ortaya çıkışından bu yana toplam 5 bin 226 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Covid- 19 ile mücadele devam ediyor - Son Dakika

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