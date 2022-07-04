Çin'in Güneyinde Yüzer Vincin Batmasının Ardından 12 Kişinin Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika
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Çin'in Güneyinde Yüzer Vincin Batmasının Ardından 12 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

04.07.2022 18:10
Çin'in Güneyinde Yüzer Vincin Batmasının Ardından 12 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

GUANGZHOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Deniz Arama ve Kurtarma Merkezi'ne göre, eyalet açıklarında yüzer bir vincin batmasının ardından suya düşen 27 kişiden 12'sinin cesedi Pazartesi günü yerel saatle 15.30 itibarıyla bulundu.

GUANGZHOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Deniz Arama ve Kurtarma Merkezi'ne göre, eyalet açıklarında yüzer bir vincin batmasının ardından suya düşen 27 kişiden 12'sinin cesedi Pazartesi günü yerel saatle 15.30 itibarıyla bulundu. Merkezden yapılan açıklamada, cesetlerin yüzen vincin battığı yerin yaklaşık 50 deniz mili güneybatısında bulunduğu ve ilgili birimlerin kimlik belirleme çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.

İzleme sistemi aracılığıyla Cumartesi günü, bir açık deniz rüzgar çiftliğine ait yüzer vincin Chaba Tayfunu'ndan kaçarak Yangjiang kenti yakınlarına sığındığı sırada, bağlama zincirinin kopması yüzünden tehlike altında olduğu belirlenmişti. Daha sonra vincin sulara gömülmesiyle 27 kişi suya düşüp kaybolmuştu. Pazartesi sabahı bir kişi kurtarılmıştı. Toplam yedi uçak, 246 gemi ve 498 balıkçı teknesi, geri kalan kayıp kişileri aramak için seferber edildi. Arama kurtarma çalışmaları, plajlar, yakın kıyılar ve açık deniz de dahil olmak üzere pek çok bölgeyi içeriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Güneyinde Yüzer Vincin Batmasının Ardından 12 Kişinin Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Güneyinde Yüzer Vincin Batmasının Ardından 12 Kişinin Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika
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