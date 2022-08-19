Beton dökme, tuğla döşeme ve sıvama... Çeşitli inşaat ve bakım işlerini yapabilen bu robotlar, inşaatın kalitesini ve verimliliğini büyük ölçüde artırdı.

Çin'in güneyindeki bir yüksek teknoloji şirketi tarafından geliştirilen bir dizi Çin yapımı inşaat robotu ülke genelindeki çeşitli şantiyelerde çalışıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'de İnşaat Robotları İş Verimliliğini Artırmaya Yardımcı Oluyor - Son Dakika

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