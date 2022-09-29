Video: Çin'in Güneyindeki Shantou'da Denizaltı Tüneli Trafiğe Açıldı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shantou kentindeki denizaltı tüneli Çarşamba günü trafiğe açıldı.
Altı şeritli ve 6.680 metre uzunluğundaki tünel, saatte 60 kilometre maksimum hıza izin verecek şekilde tasarlandı.
Tünel, deniz geçiş süresini 10 dakikanın altına indiriyor.
Mevcut iki deniz geçiş köprüsünde geçici trafik kontrollerinin uygulandığı tayfun ve fırtına gibi aşırı hava olaylarında tünel, araç sahipleri için alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shantou'dan bildiriyor.
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