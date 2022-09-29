Video: Çin'in Güneyindeki Shantou'da Denizaltı Tüneli Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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Video: Çin'in Güneyindeki Shantou'da Denizaltı Tüneli Trafiğe Açıldı

29.09.2022 22:34
Video: Çin'in Güneyindeki Shantou'da Denizaltı Tüneli Trafiğe Açıldı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shantou kentindeki denizaltı tüneli Çarşamba günü trafiğe açıldı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shantou kentindeki denizaltı tüneli Çarşamba günü trafiğe açıldı.

Altı şeritli ve 6.680 metre uzunluğundaki tünel, saatte 60 kilometre maksimum hıza izin verecek şekilde tasarlandı.

Tünel, deniz geçiş süresini 10 dakikanın altına indiriyor.

Mevcut iki deniz geçiş köprüsünde geçici trafik kontrollerinin uygulandığı tayfun ve fırtına gibi aşırı hava olaylarında tünel, araç sahipleri için alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shantou'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Güneyindeki Shantou'da Denizaltı Tüneli Trafiğe Açıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Güneyindeki Shantou'da Denizaltı Tüneli Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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