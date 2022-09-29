Mevcut iki deniz geçiş köprüsünde geçici trafik kontrollerinin uygulandığı tayfun ve fırtına gibi aşırı hava olaylarında tünel, araç sahipleri için alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Güneyindeki Shantou'da Denizaltı Tüneli Trafiğe Açıldı - Son Dakika

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