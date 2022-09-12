Video: Çin'de Halat Çekme Oyununa Benzer Bir Geleneksel Etnik Spor

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yaşayan Kızıl Yao etnik grubunun bazı kadınları, kısa süre önce bölgedeki bir köyde, geleneksel bir etnik spor olan "Dingzhugang" ya da bambu gövdesini itme yarışına katıldı.

Halat çekme yarışı gibi, bu da iki metre uzunluğunda bir bambu direğin kullanıldığı teke tek kuvvet yarışmasıdır.

WANG YANJU, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Longsheng ilçesinde yaşayan köylü:

"Dingzhugang, Kızıl Yao halkımız için geleneksel bir spordur. Yarışma sırasında, iki kişi bir bambu direğini tutar ve karınlarından birbirlerine doğru iterler. İlk kim çizginin dışına itilirse o kaybeder. Beş veya daha fazla kişiyi yenenler 'olağandışı güce sahip biri' unvanını kazanır. Rekabet sayesinde dostluğumuzu da derinleştirebiliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guilin'den bildiriyor.