Video: Hainan'daki Cıcpe'de Yüksek Teknolojili Ürünler Ön Plana Çıktı

Çin'in güneyindeki Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'da devam eden ikinci Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) teknoloji ve yüksek teknolojili ürünler dikkat çekiyor.

Bir kullanıcı, bir kask ve bir çift VR gözlüğü ile bir kızağa biniyor ve büyük ekran kayak rotalarını gösterirken sağa sola hareket ediyor.

Fuarda telekom devi China Mobile, VR teknolojisine sahip kayak ekipmanlarını görücüye çıkararak, kullanıcıların karın nadir yağdığı tropik ada eyaletinde kayak deneyimi yaşamalarını sağladı.

XIA YIRAN, China Mobile çalışanı

"5G ağlarının yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresinden yararlanarak, kullanıcılara gecikme olmaksızın üç boyutlu kayak deneyimleri sunabiliyoruz."

WANG WUYI, Ziyaretçi

"İşler yoğun olduğunda ve seyahate çıkamadığımız zamanlarda bu oyunu oynayarak evde kayak yapmanın tadını çıkarabiliriz."

Bu cihaz, fuarda çok dikkat çeken yüksek teknolojili ürünlerden sadece biri.

25-30 Temmuz tarihleri arasında Haikou'da düzenlenen bu yılki fuara 61 ülke ve bölgeden 1.600'ün üzerinde marka katıldı. Fuarda 600'den fazla yeni ürünün dünya çapında lansmanı yapıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Haikou kentinden bildiriyor.