Video: Çin'deki Tüketici Ürünleri Fuarında 28 Milyon Dolarlık Gerdanlık Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin'deki Tüketici Ürünleri Fuarında 28 Milyon Dolarlık Gerdanlık Sergilendi

31.07.2022 20:33
Video: Çin'deki Tüketici Ürünleri Fuarında 28 Milyon Dolarlık Gerdanlık Sergilendi

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 25-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) 188 milyon yuan (yaklaşık 28 milyon ABD doları) değerinde bir gerdanlık sergilendi.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 25-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) 188 milyon yuan (yaklaşık 28 milyon ABD doları) değerinde bir gerdanlık sergilendi.

Gerdanlığı, Çinli mücevher ustası Mei Mei ile İtalyan mücevher ustası Carlo Parmiero birlikte tasarladı. Tasarım ilhamını Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang şehrindeki bir çütre kuşu toteminden alıyor.

MEI MEI, LARWINER'in Kurucusu:

"Dunhuang'daki Mogao Mağaraları'nda bir çütre kuşu totemini gördüğümde tasarımın ilhamını hissettim. Kolyenin ana malzemesi yakuttan, binlerce yakuttan oluşuyor. Çütre kuşunun başı yeşim ve elmastan yapıldı. Bence bu (gerdanlık) değerli taşlardan çok daha fazlası. Daha ziyade Çin kültürünü aktarmanın bir yolu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Haikou şehrinden bildiriyor.

YORUMLAR
500
Çin Tarım Bankası Gelişmekte Olan Stratejik Sektörlere Yönelik Destekleri Artırıyor Çin Tarım Bankası Gelişmekte Olan Stratejik Sektörlere Yönelik Destekleri Artırıyor Pelosi'nin Pasifik ülkelerini ziyaretine ilişkin açıklamada Tayvan'ın adı anılmadı Pelosi'nin Pasifik ülkelerini ziyaretine ilişkin açıklamada Tayvan'ın adı anılmadı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'deki Tüketici Ürünleri Fuarında 28 Milyon Dolarlık Gerdanlık Sergilendi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 20:33:33. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Çin'deki Tüketici Ürünleri Fuarında 28 Milyon Dolarlık Gerdanlık Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement