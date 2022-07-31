Video: Çin'deki Tüketici Ürünleri Fuarında 28 Milyon Dolarlık Gerdanlık Sergilendi

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 25-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) 188 milyon yuan (yaklaşık 28 milyon ABD doları) değerinde bir gerdanlık sergilendi.

Gerdanlığı, Çinli mücevher ustası Mei Mei ile İtalyan mücevher ustası Carlo Parmiero birlikte tasarladı. Tasarım ilhamını Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang şehrindeki bir çütre kuşu toteminden alıyor.

MEI MEI, LARWINER'in Kurucusu:

"Dunhuang'daki Mogao Mağaraları'nda bir çütre kuşu totemini gördüğümde tasarımın ilhamını hissettim. Kolyenin ana malzemesi yakuttan, binlerce yakuttan oluşuyor. Çütre kuşunun başı yeşim ve elmastan yapıldı. Bence bu (gerdanlık) değerli taşlardan çok daha fazlası. Daha ziyade Çin kültürünü aktarmanın bir yolu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Haikou şehrinden bildiriyor.