Hong Kong Özel İdari Bölgesi Finans Sekreteri: Hong Kong'un Finans Sektörü, Geleceğe Dönük Büyük Fırsatlar İçeriyor - Son Dakika
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Hong Kong Özel İdari Bölgesi Finans Sekreteri: Hong Kong'un Finans Sektörü, Geleceğe Dönük Büyük Fırsatlar İçeriyor

11.10.2022 12:51
Hong Kong Özel İdari Bölgesi Finans Sekreteri: Hong Kong'un Finans Sektörü, Geleceğe Dönük Büyük Fırsatlar İçeriyor

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da manzarayı seyreden insanlar, 11 Haziran 2020. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)Diğer uluslararası finans merkezleriyle karşılaştırıldığında Hong Kong'un en büyük ve temel avantajı, ülkenin "tek ülke, iki sistem" ilkesi uyarınca "süper bağlayıcı" olarak olarak hizmet...

<a class='keyword-sd' href='/hong-kong/' title='Hong Kong'>Hong Kong</a> Özel İdari Bölgesi Finans Sekreteri: Hong Kong'un Finans Sektörü, Geleceğe Dönük Büyük Fırsatlar İçeriyor

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da manzarayı seyreden insanlar, 11 Haziran 2020. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Diğer uluslararası finans merkezleriyle karşılaştırıldığında Hong Kong'un en büyük ve temel avantajı, ülkenin "tek ülke, iki sistem" ilkesi uyarınca "süper bağlayıcı" olarak olarak hizmet veren önde gelen uluslararası finans merkezi konumunda bulunmasıdır.

HONG KONG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümetinin Finans Sekreteri Paul Chan, Hong Kong'un uluslararası finans merkezi olarak gelecekteki gelişimi için büyük fırsatlara sahip olduğunu söyledi.

Chan, Pazar günü yayımlanan blog yazısında, Hong Kong'un öncü ve gelişmiş bir pazar olmak için hem "nitelik" hem de "nicelik" avantajlarına sahip olduğunu ifade etti.

Chan, diğer uluslararası finans merkezleriyle karşılaştırıldığında Hong Kong'un en büyük ve temel avantajının, ülkenin "tek ülke, iki sistem" ilkesi uyarınca "süper bağlayıcı" olarak işlev gören önde gelen uluslararası finans merkezi konumunda bulunması olduğunu dile getirdi.

"Tek ülke, iki sistem" ilkesinin kurumsal gücünün, Hong Kong'a eşsiz bir konum ve avantaj sağladığını vurgulayan Chan, HKSAR Temel Yasası'nın, Hong Kong'un içine ve dışına serbest sermaye akışını ve Hong Kong dolarının yasal statüsünü koruduğunu söyledi.

Chan; şeffaf, istikrarlı ve etkin bağlantılı döviz kuru sisteminin, Hong Kong'un parasal ve finansal istikrarının bel kemiğini oluşturduğunu ifade etti.

Hong Kong'un finansal piyasasının birçok açıdan halen olağanüstü olduğunu ve bariz avantajlara sahip olduğunu kaydeden Chan, mevcut HKSAR hükümetinin, daha proaktif bir kalkınma modeli benimsediğini ve bu modelin Hong Kong için yeni kalkınma avantajı ve alanı oluşturacağını sözlerine ekledi.

Chan, Çin ekonomisinin pozitif bir eğilim sergilediğini ve ülkenin istikrarlı ve müreffeh kalkınmasının, Hong Kong'un gelecekteki kalkınmasına yönelik en sağlam destek olduğunu vurguladı.

Küresel ekonominin ağırlığının Batı'dan Doğu'ya doğru kaydığını ve Asya'nın dünya ekonomisindeki payının yüzde 40'ı aştığına dikkat çeken Chan, Asya'nın geleceğinin dünya ekonomi haritasında daha önemli hale geleceğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hong Kong Özel İdari Bölgesi Finans Sekreteri: Hong Kong'un Finans Sektörü, Geleceğe Dönük Büyük Fırsatlar İçeriyor - Son Dakika
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