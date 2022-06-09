Çin'in Güneyindeki Shenzhen-Zhongshan Bağlantısının Yapımı Sürüyor - Son Dakika
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Çin'in Güneyindeki Shenzhen-Zhongshan Bağlantısının Yapımı Sürüyor

09.06.2022 21:04
Çin'in Güneyindeki Shenzhen-Zhongshan Bağlantısının Yapımı Sürüyor

ZHONGSHAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yapım aşamasında olan Shenzhen-Zhongshan bağlantısının toplam uzunluğu 24 kilometre olacak ve 2024'te trafiğe açılacak.

ZHONGSHAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yapım aşamasında olan Shenzhen-Zhongshan bağlantısının toplam uzunluğu 24 kilometre olacak ve 2024'te trafiğe açılacak. Bağlantı, iki şehir arasındaki ulaşım süresini iki saatten 30 dakikaya indirecek. Bağlantı tamamlandığında, bölgedeki ulaşımı iyileştirecek ve Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerini kapsayan Büyük Körfez Bölgesi ve aralarında merkez Guangzhou'nun yanı sıra Shenzhen'in de bulunduğu Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletindeki dokuz şehrin önemli bir altyapı parçası olacak.

Çin'in Güneyindeki Shenzhen-Zhongshan Bağlantısının Yapımı Sürüyor

Fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Shenzhen-Zhongshan bağlantısının bir parçası olan yapım aşamasındaki yapay ada görülüyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in Güneyindeki Shenzhen-Zhongshan Bağlantısının Yapımı Sürüyor

Fotoğrafta, Çin'in güneyinde yapım aşamasında olan Shenzhen-Zhongshan bağlantısı görülüyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in Güneyindeki Shenzhen-Zhongshan Bağlantısının Yapımı Sürüyor

Çin'in güneyindeki Shenzhen-Zhongshan bağlantısının bir parçası olan Lingdingyang Köprüsü'nde çalışan inşaatçılar, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Guangzhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Güneyindeki Shenzhen-Zhongshan Bağlantısının Yapımı Sürüyor - Son Dakika

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