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Çin Halk Cumhuriyeti, Sokağa Çıkma Yasağı, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in tatil beldesi Sanya'da binlerce kişi, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle mahsur kaldı - Son Dakika

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