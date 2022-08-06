Çin'in tatil beldesi Sanya'da binlerce kişi, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in tatil beldesi Sanya'da binlerce kişi, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle mahsur kaldı

06.08.2022 19:14
Çin'in tatil beldesi Sanya'da binlerce kişi, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle mahsur kaldı

Çin'in güneyindeki tatil beldesi Sanya'da 80 bin turist, Kovid-19 kısıtlamalarının ilan edilmesi üzerine mahsur kaldı.

Çin'in güneyindeki tatil beldesi Sanya'da 80 bin turist, Kovid-19 kısıtlamalarının ilan edilmesi üzerine mahsur kaldı.

Yetkililer, tropik Hainan Adası'ndaki şehir Kovid-19'un yayılması nedeniyle sıcak bölge ilan edildiğini belirterek, salgının yayılımını engellemek için bu sabah sokağa çıkma yasağı dahil kısıtlamaların yürürlüğe girdiğini bildirdi.

80 bin turistin kısıtlamalar nedeniyle mahsur kaldığı Sanya'da dün 229 teyit edilmiş vaka bulunurken, bugün de ek 129 vaka kaydedildi.

Demiryolu yetkilileri kentteki tüm bilet satışlarını yasaklarken, uçak seferleri de iptal edildi.

Sanya'dan ayrılmak isteyen turistlerin, 7 gün boyunca yapılan 5 PCR testlerinin negatif sonuçlanması gerekiyor.

Sokağa çıkma yasağı, Sanya'da turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemde uygulandı.

YORUMLAR
500
Finlandiya, Ruslara turist vizesi vermeyi sınırlayabilir Finlandiya, Ruslara turist vizesi vermeyi sınırlayabilir Çin Dışişleri Bakanı Doğu Asya İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin 3 Maddeli Bir Teklifte Bulundu Çin Dışişleri Bakanı Doğu Asya İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin 3 Maddeli Bir Teklifte Bulundu
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Sokağa Çıkma Yasağı, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in tatil beldesi Sanya'da binlerce kişi, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle mahsur kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
18:22 Dev piton, köpeğin etrafını sararak esir aldı! İşte dehşete düşüren o görüntüler
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 19:14:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in tatil beldesi Sanya'da binlerce kişi, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement