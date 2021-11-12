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Çin'in günlük kömür üretimi 12 milyon tonu aşarak rekor kırdı - Son Dakika

Çin'in günlük kömür üretimi 12 milyon tonu aşarak rekor kırdı

12.11.2021 08:46
Çin'in günlük kömür üretimi 12 milyon tonu aşarak rekor kırdı

Çin'de eylülde yaşanan enerji krizinin ardından arzı artırmaya yönelik çabalar sonucu günlük kömür üretimi 12 milyon tonu aşarak rekor düzeye ulaştı.

Çin'de eylülde yaşanan enerji krizinin ardından arzı artırmaya yönelik çabalar sonucu günlük kömür üretimi 12 milyon tonu aşarak rekor düzeye ulaştı.

Çin'in ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), kömür üretiminin 10 Kasım'da 12 milyon 50 bin tona çıktığını duyurdu. Söz konusu miktar, "bugüne kadar kaydedilen en yüksek günlük üretim" oldu.

Çin, küresel fiyatlarının yükselmesiyle kömüre bağlı enerji üretiminde yaşadığı sıkıntıyı, arzı ve stokları artırarak hafifletmeye çalışıyor.

NDRC, daha önce yaptığı açıklamada, kömür üretiminin ekim ortasından itibaren artarak 8 Kasım'da günde 11 milyon 930 bin tonla rekor kırdığını açıklamıştı. Açıklamada, kömür stoklarının da 6 Kasım itibarıyla 117 milyon tona ulaştığı, bunun eylül sonu stok miktarından 40 milyon ton fazla olduğu belirtilmişti.

31 eyalet ve bölgenin 20'sinde elektrik kesintileri yaşanmıştı

Çin'de, elektrik üretiminin yüzde 56'sı kömürle çalışan termik santrallerden sağlanıyor. Ülkede, küresel kömür fiyatlarının artması nedeniyle arzda ve buna bağlı elektrik üretiminde sıkıntılar yaşanıyor.

Üreticiler, girdi maliyetinin zarar edecek oranda artması nedeniyle elektrik arzını durdurmak zorunda kalmış, bu sebeple Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin 20'sinde eylülde aralıklı elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Hane halkı elektriğinin büyük ölçüde kömürle çalışan santrallerden sağlandığı kuzeydoğu eyaletlerinde çok sayıda kentte plansız enerji kesintileri yaşanmıştı. İç, güney ve doğu eyaletlerinde birçok fabrika ve imalathaneye kesintili elektrik verilmesi üretimde sıkıntılara yol açmıştı.

Kesintiler nedeniyle Apple ve Tesla gibi büyük küresel şirketlerin yanı sıra küresel imalat zincirlerinde önemli rolü olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, 10 Kasım, Enerji, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in günlük kömür üretimi 12 milyon tonu aşarak rekor kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in günlük kömür üretimi 12 milyon tonu aşarak rekor kırdı - Son Dakika
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