Çin'in güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi - Son Dakika
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Çin'in güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi

21.06.2022 07:48
Çin'in güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Gemiler, Uotsuri Adası'nın 20 kilometre güneybatısına yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği gemilerinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK, Çin'e ait gemilerin bu yıl 11. kez Japon karasularını ihlal ettiğini duyurdu.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi - Son Dakika
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