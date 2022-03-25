Çin'in Hainan Eyaletinde Sekiz Yeni Makrofungus Türü Keşfedildi - Son Dakika
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Çin'in Hainan Eyaletinde Sekiz Yeni Makrofungus Türü Keşfedildi

25.03.2022 11:48
Çin'in Hainan Eyaletinde Sekiz Yeni Makrofungus Türü Keşfedildi

HAİKOU, 25 Mart (Xinhua) — Araştırma ekibinin başkanı Ma Haixia, Hainan Tropikal Yağmur Ormanı Ulusal Parkı'nda bulunan mantarların, selüloz ve lignini parçalayabilen ve tropikal yağmur ormanı ekosisteminde önemli bir ayrışma rolü oynayan Xylaria türüne ait olduğunu söyledi. Ma liderliğindeki araştırma ekibi 2016'dan bu yana odunsu zemin üzerindeki yerel makrofungusları araştırmak üzere 50'den fazla kez parka […]

HAİKOU, 25 Mart (Xinhua) — Araştırma ekibinin başkanı Ma Haixia, Hainan Tropikal Yağmur Ormanı Ulusal Parkı'nda bulunan mantarların, selüloz ve lignini parçalayabilen ve tropikal yağmur ormanı ekosisteminde önemli bir ayrışma rolü oynayan Xylaria türüne ait olduğunu söyledi.

Ma liderliğindeki araştırma ekibi 2016'dan bu yana odunsu zemin üzerindeki yerel makrofungusları araştırmak üzere 50'den fazla kez parka giderek parktaki makrofungus kaynaklarının çeşitliliğini gösteren toplam 2 bin 212 örnek topladı. Mantarlarla ilgili akademik sonuçlar MycoKeys ve diğer uluslararası biyolojik sınıflandırma dergilerinde yayınlandı.

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Araştırma, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Hainan Eyaletinde Sekiz Yeni Makrofungus Türü Keşfedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Hainan Eyaletinde Sekiz Yeni Makrofungus Türü Keşfedildi - Son Dakika
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