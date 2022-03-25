Çin'in Hainan Eyaletinde Sekiz Yeni Makrofungus Türü Keşfedildi - Son Dakika

HAİKOU, 25 Mart (Xinhua) — Araştırma ekibinin başkanı Ma Haixia, Hainan Tropikal Yağmur Ormanı Ulusal Parkı'nda bulunan mantarların, selüloz ve lignini parçalayabilen ve tropikal yağmur ormanı ekosisteminde önemli bir ayrışma rolü oynayan Xylaria türüne ait olduğunu söyledi.

Ma liderliğindeki araştırma ekibi 2016'dan bu yana odunsu zemin üzerindeki yerel makrofungusları araştırmak üzere 50'den fazla kez parka giderek parktaki makrofungus kaynaklarının çeşitliliğini gösteren toplam 2 bin 212 örnek topladı. Mantarlarla ilgili akademik sonuçlar MycoKeys ve diğer uluslararası biyolojik sınıflandırma dergilerinde yayınlandı.