Video: Çin'in Güney Sularında Kameralara Yakalanan Bir Yunus Sürüsü - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin'in Güney Sularında Kameralara Yakalanan Bir Yunus Sürüsü

03.09.2022 09:13
Video: Çin'in Güney Sularında Kameralara Yakalanan Bir Yunus Sürüsü

Çin'in Hainan eyaletinin Sansha kenti sularında bir yunus sürüsü görüldü.

Çin'in Hainan eyaletinin Sansha kenti sularında bir yunus sürüsü görüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Haikou kentinden bildiriyor.

YORUMLAR
500
Çinli Akıllı Telefon Markası İkinci Çeyrekte Afrika Pazarını Domine Etti Çinli Akıllı Telefon Markası İkinci Çeyrekte Afrika Pazarını Domine Etti Xinjiang Hakkındaki Sözde Değerlendirme Raporu BM veya Uluslararası Toplumu Temsil Edemez Xinjiang Hakkındaki Sözde Değerlendirme Raporu BM veya Uluslararası Toplumu Temsil Edemez
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Güney Sularında Kameralara Yakalanan Bir Yunus Sürüsü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık: Adaylığı gündeme gelebilir
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04:17 Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi
01:30 Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
00:18 Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs tablosunu yayınladı: 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 09:13:34. #1.11#
SON DAKİKA: Video: Çin'in Güney Sularında Kameralara Yakalanan Bir Yunus Sürüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement