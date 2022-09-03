Çin'in Hainan eyaletinin Sansha kenti sularında bir yunus sürüsü görüldü.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Haikou kentinden bildiriyor.
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Güney Sularında Kameralara Yakalanan Bir Yunus Sürüsü - Son Dakika
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