Çin'in Hainan Eyaletiyle Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ticaret İlk Çeyrekte Yaklaşık İki Kat Arttı - Son Dakika
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Çin'in Hainan Eyaletiyle Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ticaret İlk Çeyrekte Yaklaşık İki Kat Arttı

25.04.2022 12:28
Çin'in Hainan Eyaletiyle Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ticaret İlk Çeyrekte Yaklaşık İki Kat Arttı

HAİKOU, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Haikou Gümrüğü Pazar günü, ülkenin en güneyindeki Hainan eyaletinin Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle yaptığı ithalat ve ihracatın, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 95,5 oranında arttığını açıkladı.

HAİKOU, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Haikou Gümrüğü Pazar günü, ülkenin en güneyindeki Hainan eyaletinin Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle yaptığı ithalat ve ihracatın, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 95,5 oranında arttığını açıkladı. Ocak-Mart döneminde eyalet ile Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler arasındaki ticaret 13,4 milyar yuana (yaklaşık 2 milyar ABD doları) yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 40,5 artışla 4 milyar yuanı geçerken ithalat yüzde 135,2 artışla 9,4 milyar yuana ulaştı.

Aynı dönemde, Hainan'ın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) yaptığı ithalat ve ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artışla 6,2 milyar yuana ulaşarak eyaletin Kuşak ve Yol ülkeleriyle olan ticaret hacminin yüzde 46,2'sini oluşturdu. Gümrük verileri, ithal edilen temel malların organik kimyasallar ve kömür, ihraç edilenlerinse ağırlıklı olarak rafine petrol olduğunu gösteriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Pazar, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Hainan Eyaletiyle Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ticaret İlk Çeyrekte Yaklaşık İki Kat Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Hainan Eyaletiyle Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ticaret İlk Çeyrekte Yaklaşık İki Kat Arttı - Son Dakika
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