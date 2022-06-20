Çin'in Hainan Sahilinde Şarkı Söyleyen Gizemli Kumlar Keşfedildi - Son Dakika
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Çin'in Hainan Sahilinde Şarkı Söyleyen Gizemli Kumlar Keşfedildi

20.06.2022 13:13
Çin'in Hainan Sahilinde Şarkı Söyleyen Gizemli Kumlar Keşfedildi

Xinhua yazarları Hu Tao ve Zhang WenjingLANZHOU, 20 Haziran (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, tropik ada eyaleti Hainan'da "şarkı söyleyen kumlar" bölgesini keşfetti ve böylece ilk kez ülkenin kıyı şeridinde tuhaf işitsel bir fenomen tespit edilmiş oldu.

Xinhua yazarları Hu Tao ve Zhang Wenjing

LANZHOU, 20 Haziran (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, tropik ada eyaleti Hainan'da "şarkı söyleyen kumlar" bölgesini keşfetti ve böylece ilk kez ülkenin kıyı şeridinde tuhaf işitsel bir fenomen tespit edilmiş oldu. Aynı zamanda "vızıldayan kumlar", "ıslık çalan kumlar" veya "müzikli kumlar" olarak da anılan şarkı söyleyen kumlar, kum tanelerinin boyutu ve bileşimi de dahil olmak üzere bir dizi fiziksel özelliğin birleşimi nedeniyle rüzgarda doğal olarak ses üreten çöl veya kıyı şeridinin kumlu alanlarında oluşuyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kuzeybatı Eko-Çevre ve Kaynaklar Enstitüsü'ne (NIEER) göre, Hainan'daki şarkı söyleyen kumların keşfi, Çin'in kıyı şeridinde bir bölgede ilk kez bu fenomenin gerçekleştiğini gösterirken eyaletin turizm potansiyelini de güçlendiriyor. NIEER araştırmacısı ve keşfi yapan ekibin lideri Qu Jianjun, "Mucizevi doğa olayının keşfi Çin'in kıyı şeridinde şarkı söyleyen kum boşluğunu dolduruyor. Bu Hainan'da turizm kaynaklarının gelişimine ve korunmasına teknik destek sağlayacak" dedi.

Çin'in Hainan Sahilinde Şarkı Söyleyen Gizemli Kumlar Keşfedildi

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı manzaralı bölgesinden bir kar manzarası görülüyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoliang/Xinhua)

Şarkı söyleyen kumlara Çin'in iç kesimlerinde pek çok yerde rastlamak mümkün, bunlara Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang vaha kentindeki Mogao Mağaraları'nın yakınlarında bulunan ünlü Şarkı Söyleyen Kum Dağı da dahil. Bu tür alanlar, garip fenomenin deneyimini yaşamak isteyen ziyaretçileri kendilerine çekiyor. Qu, "Kıyı şarkı söyleyen kumlarının dağılımı sahillerin kalitesinin bir yansıması olarak görülüyor. Uzun süre Çin'de kıyı şarkı söyleyen kumlarının olmadığına inanılıyordu ve bizim son çalışmamız yeni bir yanıt sunuyor" dedi. NIEER ekibi Hainan'ın Berraksu Koyu, Shenzhou Yarımadası ve diğer bölgelerinin sahilinde çok sayıda şarkı söyleyen kum alanları keşfetti. Çalışma, bu koyların benzersiz jeomorfolojisi ve dalga kırma dinamiklerinin tane boyutu açısından uyumlu kıyı kumlarını şekillendirdiğini gösteriyor. Bilim insanları, mineral bileşimi, parçacık boyutu, yüzey yapısı ve akustik özellikler gibi kıyı şarkı söyleyen kumlarının özelliklerini araştırdılar ve bunları bir çöl bölgesindeki şarkı söyleyen kumlarla karşılaştırdılar. Çalışmaları, kıyı kumlarının yüzeyinin, su altı mekanik aşındırma ile oluşturulan tipik V şeklinde kraterlere ve kimyasal aşındırma ile oluşan derin çözünme kraterlerine sahip olduğunu gösteriyor.

Qu, "Bu iyi gelişmiş yüzey gözenekli fiziksel yapı, şarkı söyleyen kumların ses mekanizmasını kontrol etmede önemli bir faktördür" dedi. Bununla birlikte, çalışmaya göre, kıyı şarkı söyleyen kumlarının frekans spektrumu, yüksek frekanslı bileşenlerin yüksek oranı ve nispeten keskin bir ses nedeniyle çöl şarkı söyleyen kumlarından daha dardır. Qu, Hainan'daki kıyı kumlarının keşfinin tatil adasının, Hainan eyaletinin turizm kaynakları için önemli özellikler olan mükemmel deniz suyu ve plaj kalitesini yansıttığını ve bu sayede önemli ekonomik, sosyal ve ekolojik faydalar sağladığını söyledi. "Koruma ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" diyen Qu, "Bu arada, bilimsel araştırma ve eğitim için bir platform olarak hizmet edebilecek bir kıyı kumu çöl parkı kurmak harika olurdu" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hainan Sahilinde Şarkı Söyleyen Gizemli Kumlar Keşfedildi - Son Dakika

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