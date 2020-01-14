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Çin'in hapse attığı Müslüman Kazaklar anlatıyor: "Binanın girişinde 'meslek okulu' yazıyordu"
7 saat önce
Çin'in "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde aylarca gözaltında tutulduklarını söyleyenler sadece Uygur Türkleri değil. Kazakistan'dan da binlerce Müslümanın bu tesislerde zorla alıkonulduğu iddia ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:30
Çin'in "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde aylarca gözaltında tutulduklarını söyleyenler sadece Uygur Türkleri değil.
Komşu ülke Kazakistan'dan da binlerce Müslümanın bu tesislerde zorla alıkonulduğu ve ardından da çalışma kamplarına gönderildiği iddia ediliyor.
BBC'ye konuşan Kazaklar, Çin'deki tesislerde vücutlarına şırıngayla bilmedikleri maddelerin enjekte edildiğini, Çince şarkılar öğrenmeye zorlandıklarını ve dövüldüklerini söyledi.
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