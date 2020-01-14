Çin'in hapse attığı Müslüman Kazaklar anlatıyor:

Çin'in "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde aylarca gözaltında tutulduklarını söyleyenler sadece Uygur Türkleri değil.

Komşu ülke Kazakistan'dan da binlerce Müslümanın bu tesislerde zorla alıkonulduğu ve ardından da çalışma kamplarına gönderildiği iddia ediliyor.

BBC'ye konuşan Kazaklar, Çin'deki tesislerde vücutlarına şırıngayla bilmedikleri maddelerin enjekte edildiğini, Çince şarkılar öğrenmeye zorlandıklarını ve dövüldüklerini söyledi.