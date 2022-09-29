Amerikan Futbolu Çin'de Giderek Daha Fazla Popülerlik Kazanıyor - Son Dakika
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Amerikan Futbolu Çin'de Giderek Daha Fazla Popülerlik Kazanıyor

29.09.2022 22:44
Amerikan Futbolu Çin'de Giderek Daha Fazla Popülerlik Kazanıyor

Çin'in Harbin kentinde Amerikan futbolu gençler arasında moda haline geldi.

Çin'in Harbin kentinde Amerikan futbolu gençler arasında moda haline geldi.

HARBİN, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de profesyonel Amerikan futbolu oynamak için üniforma giymek gençler arasında moda oldu. Pek çok genç gibi 30 yaşındaki Han Peiyu da Çin'in kısa video platformlarında düzenli olarak Amerikan futbolu kıyafetleriyle videolar paylaşıyor. Han, üniversite günlerinde bir sınıf arkadaşının satın aldığı Amerikan futbolu topu ile bir kez oynamış ve bu spora aşık olmuş. Han, "İlk kez okulda oynamıştım ve yavaş yavaş kendi inisiyatifimle futbol maçlarını izlemeye başladım. Bu sporu mücadele ruhu ve takım çalışması ile dolu buldum ve bu yüzden sık sık pratik yapmaya başladım" dedi.

Amerikan Futbolu Çin'de Giderek Daha Fazla Popülerlik Kazanıyor

Çinli amatör futbol oyuncuları Harbin'de antrenman yapıyor. (Fotoğraf: Wang Junbao/Xinhua)

Han, 2017 yılında Shenyang'daki yerel bir Amerikan futbolu takımını Çin Ulusal Amatör Ligi'nde temsil etti. O zamanlar Han'ın doğduğu kasabada futbol takımı olmadığı için bu sporu Harbin'de tanıtmaya karar verdi. Nisan 2018'de Han ve arkadaşları Harbin Sibirya Kaplanları takımını kurdu. Han, "Takım sadece beş kişiyle başladı. Daha sonra internet aracılığıyla toplumun her kesiminden kimi ergen kimi 40'larında yeni oyuncular aldık" dedi. Heilongjiang eyaletinde profesyonel bir Amerikan futbolu ligi olmamasına rağmen yerel gençlerin bu spora olan sevgisi asla azalmadı. Han ve bir grup iri yarı takım arkadaşı saat 20.00'de Harbin'deki bir futbol sahasında antrenman yapıyor. Takım kaptanı olan Han, "Tüm takım amatör oyunculardan kurulu olmasına rağmen düzenli olarak antrenman yapıyoruz. Şimdi 60'tan fazla oyuncumuz var" dedi. 1993 doğumlu Cao Zibo bir bankada çalışıyor. 104,3 kilogram ağırlığındaki Cao, obezitesi nedeniyle kendini değersiz hissediyordu ama futbol kendisine güvenini artırdı. Cao, "Futbol sporuna katılmak, çalışmak için yeniden şarj olmaya benziyor ve yeni arkadaşlar edinmemi sağlıyor. Bu spor bana çok keyif veriyor. Çok havalı ve her gün bana enerji veriyor" dedi.

Amerikan Futbolu Çin'de Giderek Daha Fazla Popülerlik Kazanıyor

Çinli amatör futbol oyuncuları Harbin'de bir maç yapıyor. (Fotoğraf: Wang Junbao/Xinhua)

Han ve takım arkadaşları antrenmanlarını her zaman iş çıkışı yapıyor. Son yıllarda ulusal müsabakalardaki performansları tatmin edici olmaktan uzak olsa da hızlı bir gelişme gösterdiler. Oyunculardan Ye Qi, "Nihayetinde hepimiz amatörüz ancak diğer takımlarla oynadığımızda her seferinde ilerleme kaydettik" dedi. Harbin, 2018 yılında Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore ve Japonya'dan 255 oyuncunun katıldığı Dünya Üniversite Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. O zamandan bu yana Amerikan futbolu yerel olarak çok daha fazla etkiye sahip oldu ve Çin'deki pek çok üniversite futbol kulüpleri kurdu. Takımın geleceğini düşünen Han, "Ne kadar çok oyuncu katılırsa, o kadar iyi sonuçlar alırız" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amerikan Futbolu Çin'de Giderek Daha Fazla Popülerlik Kazanıyor - Son Dakika

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