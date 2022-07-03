Çin'in Hazır Giyim Sektörü Ocak-Mayıs Döneminde Büyüme Kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Hazır Giyim Sektörü Ocak-Mayıs Döneminde Büyüme Kaydetti

03.07.2022 16:30
Çin'in Hazır Giyim Sektörü Ocak-Mayıs Döneminde Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkedeki hazır giyim sektörünün bu yılın ilk beş ayında işletme değerinde büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkedeki hazır giyim sektörünün bu yılın ilk beş ayında işletme değerinde büyüme kaydettiğini gösterdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, ülkenin 13.053 büyük giyim şirketi, Ocak-Mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artışla toplam 561,1 milyar yuan (yaklaşık 83,9 milyar ABD doları) gelir elde etti. Bu şirketlerin toplam karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 azalarak 23.3 milyar yuana gerilerken; bileşik üretimleri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 arttı ve 9,3 milyar adede ulaştı. Bakanlık verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde ülkenin hazır giyim ve aksesuar ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artışla 62,2 milyar ABD dolarına ulaştı.

YORUMLAR
500
Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD Dezenformasyon Konusunda Uzman Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD Dezenformasyon Konusunda Uzman Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Zorla Çalıştırma Çin'de Değil ABD'de Mevcut Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Zorla Çalıştırma Çin'de Değil ABD'de Mevcut
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hazır Giyim Sektörü Ocak-Mayıs Döneminde Büyüme Kaydetti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:26 Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 16:36:58. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Hazır Giyim Sektörü Ocak-Mayıs Döneminde Büyüme Kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement