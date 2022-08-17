Çin'in Wuqiao İlçesinde Akrobasi Meraklısı Yabancılar İçin Eğitim Başlatıldı - Son Dakika
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Çin'in Wuqiao İlçesinde Akrobasi Meraklısı Yabancılar İçin Eğitim Başlatıldı

17.08.2022 14:46
Çin'in Wuqiao İlçesinde Akrobasi Meraklısı Yabancılar İçin Eğitim Başlatıldı

Çin'in Hebei eyaletinin Wuqiao ilçesinde gelişmekte olan ülkelerden gelen kursiyerler için bir çevrimiçi akrobasi eğitim programı başlatıldı.

Çin'in Hebei eyaletinin Wuqiao ilçesinde gelişmekte olan ülkelerden gelen kursiyerler için bir çevrimiçi akrobasi eğitim programı başlatıldı. Bu yıl, Kamboçya ve Laos'tan 45 kişi üç aylık programa katıldı. Programın başlatıldığı 2002 yılından bu yana onlarca ülkeden 500'den fazla kişiye eğitim verildi. Wuqiao, Çin akrobasisinin beşiği olarak kabul ediliyor ve bu performans sanatının tarihi yaklaşık 2.000 yıl öncesine dayanıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuqiao'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboçya, Hebei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Wuqiao İlçesinde Akrobasi Meraklısı Yabancılar İçin Eğitim Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Wuqiao İlçesinde Akrobasi Meraklısı Yabancılar İçin Eğitim Başlatıldı - Son Dakika
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