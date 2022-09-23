Video: Çin'in Henan Eyaletinin El Dokuma İpek Halıları Yurtdışında Rağbet Görüyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Henan Eyaletinin El Dokuma İpek Halıları Yurtdışında Rağbet Görüyor

23.09.2022 08:03
Video: Çin'in Henan Eyaletinin El Dokuma İpek Halıları Yurtdışında Rağbet Görüyor

Çin'in Henan eyaletine bağlı Nanzhao ilçesinin el yapımı ipek halıları, zarif dokuma becerileri ve üretim ile satış yöntemlerindeki inovasyon sayesinde yabancı tüccarlar arasında rağbet görüyor.

Çin'in Henan eyaletine bağlı Nanzhao ilçesinin el yapımı ipek halıları, zarif dokuma becerileri ve üretim ile satış yöntemlerindeki inovasyon sayesinde yabancı tüccarlar arasında rağbet görüyor.

Nanzhao ilçesinde tussah ipek böceği yetiştirme ve tussah ipeğinden kilim dokuma geleneği çok eskiden beri yaşıyor.

Bölgede İran tarzı halılar 1980'lerde dokunmaya başlandı ve çok geçmeden estetik değerleri, karmaşık motifleri ve dayanıklılıklarıyla dünyaca tanınır hale geldiler.

ZHENG TAO, Nanzhao ilçesi yetkilisi

"Nanzhao'nun ipek halıları, dünyada el dokuma ipek halı üretiminin yüzde 80'ini oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda zamana ayak uydurarak özgün Çin kültürel özelliklerine sahip yüksek kaliteli el yapımı halılar geliştirip üretmeye başladık ve bu halılar yabancı tüccarların büyük beğenisini kazandı."

57 yaşında bir halı ustası olan Zhang Yanli, 30 yılı aşkın bir süredir el yapımı ipek halı tasarımı ve üretiminde çalışıyor.

ZHANG YANLI, Halı ustası

"Ürettiğimiz ipek halılar 'yumuşak altın' olarak adlandırılıyor. Bunları çoğunlukla Rusya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Türkiye, Almanya ve başka ülkelere satıyoruz."

FERUZ, Özbekistanlı halı satıcısı

"Halılarınız harika ve kaliteleri de mükemmel. Bu yüzden ay sonunda daha fazla daha fazla kilim siparişi vereceğimi umuyorum. Lütfen yeni tasarımlarınız olduğunda bana haber verin."

SUN JIANHUI, Nanyang Yuxiang Sanat ve El Sanatları Limited Şirketi Genel Müdürü

"Ürünlerimiz başta Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler olmak üzere dünya pazarında rağbet görüyor. Şu anda, internet üzerinden İngilizce canlı yayınla iletişim kurabilecek daha çok sayıda pazarlama personelini işe alıyoruz; böylece hem yerli hem yabancı müşterilerle iletişimimiz kolaylaşacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanyang kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Çin'in Henan Eyaletinin El Dokuma İpek Halıları Yurtdışında Rağbet Görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Henan Eyaletinin El Dokuma İpek Halıları Yurtdışında Rağbet Görüyor - Son Dakika
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