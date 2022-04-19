Çin'in Henan Eyaletinin Dış Ticareti İlk Çeyrekte Yüzde 5,1 Arttı - Son Dakika

ZHENGZHOU, 19 Nisan (Xinhua) -- Zhengzhou Gümrük İdaresi'nin bildirdiğine göre, Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin dış ticareti, 2022'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 203,4 milyar yuana (yaklaşık 31,9 milyar ABD doları) ulaştı. Gümrük İdaresi, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1'lik bir artışı ifade ettiğini söyledi. Toplam ticaret hacmi içinde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik artışla 123,4 milyar yuana yükselirken, ithalat yüzde 9,5'lik artışla yaklaşık 80 milyar yuana çıktı.

İlk çeyrekte Henan'ın en büyük üç ticaret ortağı; ABD, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve Avrupa Birliği oldu. Eyaletin, Kuşak ve Yol ülkeleri ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyesi ülkelerle olan ticaretindeki büyüme devam etti. İlk çeyrekte eyaletin ihracatının yüzde 54'ünü cep telefonları oluştururken, emek yoğun ürünlerin ve tarım ürünlerinin ihracatı büyüme kaydetti. Söz konusu dönemde Henan'ın ana ithalat ürünleri ise cep telefonu aksesuarları, metal cevherleri ve ham petrol oldu.